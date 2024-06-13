Как продлить собаке жизнь: помогите своему питомцу

Собаки являются верными спутниками человека на протяжении уже 40 000 лет.
Для многих людей они не просто домашние питомцы, а полноценные члены семьи. Психологи рекомендуют заводить собак одиноким людям, поскольку эти питомцы умеют быть по-настоящему верными и преданными.
Несмотря на многовековую дружбу между человеком и собакой, существует один большой минус: они живут очень недолго.
Для хозяев потеря любимца, с которым они проводили много времени, становится настоящим ударом. Эксперты из Северной Америки заявили, что намерены решить эту проблему: в ближайшие 10 лет они найдут способ продлить жизнь собакам.
Ученые будут наблюдать за 10 000 животных и смогут выявить общие тенденции, которые помогут защитить наших друзей от ранней смерти.
В середине июня чесноку необходима фосфорно-калийная подкормка для созревания головок.