Как продлить собаке жизнь: помогите своему питомцу

Ветеринары объяснили, как продлить собаке жизнь

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки являются верными спутниками человека на протяжении уже 40 000 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для многих людей они не просто домашние питомцы, а полноценные члены семьи. Психологи рекомендуют заводить собак одиноким людям, поскольку эти питомцы умеют быть по-настоящему верными и преданными.

Несмотря на многовековую дружбу между человеком и собакой, существует один большой минус: они живут очень недолго.

Для хозяев потеря любимца, с которым они проводили много времени, становится настоящим ударом. Эксперты из Северной Америки заявили, что намерены решить эту проблему: в ближайшие 10 лет они найдут способ продлить жизнь собакам.

Ученые будут наблюдать за 10 000 животных и смогут выявить общие тенденции, которые помогут защитить наших друзей от ранней смерти.