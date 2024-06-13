Мечта аллергика: эти породы кошек просто сладкий сон

Эксперты назвали породы кошек для аллергиков

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы очень любите животных, но страдаете от аллергии на шерсть, это не значит, что у вас не может быть питомца.

Фото: commons.wikimedia.org by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Существует множество гипоаллергенных пород кошек, которые помогут вам забыть о вашей проблеме.

Важно отметить, что аллергию вызывает не сама шерсть, а белок Fel D1, который содержится в слюне животных. У стерилизованных и кастрированных кошек, а также у котят, уровень этого белка значительно ниже.

Однако у некоторых пород кошек белок выделяется в минимальных количествах, что делает их гипоаллергенными.

Итак, первая гипоаллергенная порода — балинезийская кошка. Эти кошки практически не производят вредного вещества.

Вторая порода — ориентальная короткошерстная кошка. Их организм также не выделяет опасный белок, но они требуют тщательного ухода и заботы. От недостатка внимания эти кошки могут даже заболеть.

Третья порода — яванез. Эти кошки умные, общительные и очень преданы своему хозяину.

Четвертая порода — девон-рекс. У них очень короткая шерсть, поэтому вам не придется тратить много времени на вычесывание. Они обладают мягким и покладистым характером: утром вы будете просыпаться от того, что кто-то лижет ваш нос, а вечером засыпать под их ласковое мурчание.

Пятая порода — корниш-рекс. Эти кошки требуют много внимания и ухода. Им нужно регулярно чистить уши, подбирать правильное питание и витамины. Эти животные очень активные и игривые, поэтому даже если вы будете их ругать, они воспримут это как игру.