Почему нельзя кричать на собаку: кинологи дали ответ

Португальским учёным удалось установить, что использование крика в качестве наказания для собаки негативно влияет на их эмоциональное состояние.
Исследователи выяснили, что подобные методы наказания делают собак более пессимистичными.
Специалисты изучили влияние методов дрессировки на восприятие мира животными. В первой группе использовались только поощрения в качестве метода воспитания.
Во второй группе применялись более суровые методы дрессировки, включая громкий голос. Учёные анализировали эмоциональное состояние животных до и после тренировок.
Оказалось, что в образцах слюны собак из второй группы обнаружены элементы, свидетельствующие о высоком уровне стресса и тревоги. Кроме того, во время обучения они подавали сигналы, указывающие на их переживания. Собаки из первой группы были эмоционально стабильны и не показывали признаков стресса. Эксперты считают, что животных следует воспитывать более мягкими методами ради их здоровья.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.