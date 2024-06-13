Почему нельзя кричать на собаку: кинологи дали ответ

Кинологи ответили, почему нельзя кричать на собаку

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Португальским учёным удалось установить, что использование крика в качестве наказания для собаки негативно влияет на их эмоциональное состояние.

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Исследователи выяснили, что подобные методы наказания делают собак более пессимистичными.

Специалисты изучили влияние методов дрессировки на восприятие мира животными. В первой группе использовались только поощрения в качестве метода воспитания.

Во второй группе применялись более суровые методы дрессировки, включая громкий голос. Учёные анализировали эмоциональное состояние животных до и после тренировок.

Оказалось, что в образцах слюны собак из второй группы обнаружены элементы, свидетельствующие о высоком уровне стресса и тревоги. Кроме того, во время обучения они подавали сигналы, указывающие на их переживания. Собаки из первой группы были эмоционально стабильны и не показывали признаков стресса. Эксперты считают, что животных следует воспитывать более мягкими методами ради их здоровья.