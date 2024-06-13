Эти заболевания передаются от уличных кошек: врачи назвали основные

Стало известно, какие заболевания передают уличные кошки

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Учёные предупреждают, что взаимодействие с бродячими животными может представлять угрозу для вашего здоровья.

Фото: flickr.com by Craig Sunter is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Пять заболеваний, которые могут передаваться человеку:

Паразиты

Если вы не смогли устоять и погладили уличную кошку, обязательно тщательно вымойте руки.

Лишай

Вопреки распространённому мнению, поражаются не только кожа головы, но и другие участки тела.

Бешенство

Никогда не пытайтесь помочь больному животному, так как это заболевание смертельно опасно.

Токсоплазмоз

Заразиться можно даже от домашней кошки, если неудачно почистить её лоток. Это заболевание особенно опасно для беременных женщин.

Лептоспироз

У животных болезнь может протекать без явных признаков, но у человека могут возникнуть серьёзные осложнения.