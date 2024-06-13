Эти заболевания передаются от уличных кошек: врачи назвали основные

Учёные предупреждают, что взаимодействие с бродячими животными может представлять угрозу для вашего здоровья.
Пять заболеваний, которые могут передаваться человеку:
Паразиты
Если вы не смогли устоять и погладили уличную кошку, обязательно тщательно вымойте руки.
Лишай
Вопреки распространённому мнению, поражаются не только кожа головы, но и другие участки тела.
Бешенство
Никогда не пытайтесь помочь больному животному, так как это заболевание смертельно опасно.
Токсоплазмоз
Заразиться можно даже от домашней кошки, если неудачно почистить её лоток. Это заболевание особенно опасно для беременных женщин.
Лептоспироз
У животных болезнь может протекать без явных признаков, но у человека могут возникнуть серьёзные осложнения.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.