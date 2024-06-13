Почему кошки улыбаются: названы самые очевидные причины

На самом деле, кошки не умеют улыбаться; этот эффект создается благодаря особенному строению мускулатуры, влияющему на выражение мордочки.
Когда кошки улавливают определенные запахи, богатые феромонами, которые помогают распознавать других кошек, частицы запаха попадают в верхнюю часть рта, чтобы мозг мог изучить их с помощью дополнительного сенсорного рецептора, называемого органом Якобсона.
При таком поведении верхняя губа кошки приподнимается, голова наклоняется, а глаза слегка прищуриваются, что визуально напоминает улыбку.
Кошки также могут "показывать" зубки, что создает впечатление злобной "усмешки". Такое выражение мордочки можно заметить, если ваш питомец испытывает агрессию.
Однако такое выражение не имеет отношения к настоящему счастью. Ваш питомец действительно счастлив, если он мурлыкает, медленно моргает, разминает лапы, трется головой, ласково мяукает и взмахивает хвостом.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.