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Почему кошки улыбаются: названы самые очевидные причины

Эксперты ответили, почему кошки улыбаются

1:06
Зоосфера » Кошки

На самом деле, кошки не умеют улыбаться; этот эффект создается благодаря особенному строению мускулатуры, влияющему на выражение мордочки.

Эксперты ответили, почему кошки улыбаются
Фото: commons.wikimedia.org by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Когда кошки улавливают определенные запахи, богатые феромонами, которые помогают распознавать других кошек, частицы запаха попадают в верхнюю часть рта, чтобы мозг мог изучить их с помощью дополнительного сенсорного рецептора, называемого органом Якобсона.

При таком поведении верхняя губа кошки приподнимается, голова наклоняется, а глаза слегка прищуриваются, что визуально напоминает улыбку.

Кошки также могут "показывать" зубки, что создает впечатление злобной "усмешки". Такое выражение мордочки можно заметить, если ваш питомец испытывает агрессию.

Однако такое выражение не имеет отношения к настоящему счастью. Ваш питомец действительно счастлив, если он мурлыкает, медленно моргает, разминает лапы, трется головой, ласково мяукает и взмахивает хвостом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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