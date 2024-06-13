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Почему важно любить собаку: ответ не так прост

Стало известно, почему важно любить собаку

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Зоосфера » Собаки

Не каждый человек на Земле способен проявить любовь к собаке.

Стало известно, почему важно любить собаку
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одни оправдываются тем, что их раздражает навязчивость собак, другие жалуются на обилие шерсти.

Однако специалисты выяснили, что только эгоисты не могут проявить любовь к этим замечательным животным. Важно не только умиляться, глядя на красивые фотографии или наблюдая за играми соседского пса.

Речь идет о настоящей любви, включающей заботу о питомце: составление рациона, игры и прогулки.

Поэтому владельцы собак более человечны и ответственны, так как способны любить и заботиться о более слабом существе.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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