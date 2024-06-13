Почему важно любить собаку: ответ не так прост

Не каждый человек на Земле способен проявить любовь к собаке.
Одни оправдываются тем, что их раздражает навязчивость собак, другие жалуются на обилие шерсти.
Однако специалисты выяснили, что только эгоисты не могут проявить любовь к этим замечательным животным. Важно не только умиляться, глядя на красивые фотографии или наблюдая за играми соседского пса.
Речь идет о настоящей любви, включающей заботу о питомце: составление рациона, игры и прогулки.
Поэтому владельцы собак более человечны и ответственны, так как способны любить и заботиться о более слабом существе.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.