Собаки понимают людей гораздо лучше, чем считалось ранее

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Учёные назвали интересные факты о собаках

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Зоосфера » Собаки

Собака — лучший друг человека, что неоднократно подтверждалось учеными.

Учёные назвали интересные факты о собаках
Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

В ходе последнего исследования, проведенного научными сотрудниками из США, было доказано, что собаки способны различать похожие слова, произносимые как хозяином, так и другим человеком.

Для этого исследователи сделали записи, на которых разные люди произносили английские слова, такие как "имел", "прятаться" и "кто".

Эти слова не являлись командами.

Все записи несколько раз проигрывались 20-ти собакам различных пород. Когда собака слышала похожие слова, она не проявляла особой реакции, в то время как новые слова вызывали у нее бурные эмоции.

Таким образом, было установлено, что многие собаки хорошо различают слова и понимают, когда их произносит хозяин, а когда чужой человек.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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