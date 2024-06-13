Собаки понимают людей гораздо лучше, чем считалось ранее

Собака — лучший друг человека, что неоднократно подтверждалось учеными.
В ходе последнего исследования, проведенного научными сотрудниками из США, было доказано, что собаки способны различать похожие слова, произносимые как хозяином, так и другим человеком.
Для этого исследователи сделали записи, на которых разные люди произносили английские слова, такие как "имел", "прятаться" и "кто".
Эти слова не являлись командами.
Все записи несколько раз проигрывались 20-ти собакам различных пород. Когда собака слышала похожие слова, она не проявляла особой реакции, в то время как новые слова вызывали у нее бурные эмоции.
Таким образом, было установлено, что многие собаки хорошо различают слова и понимают, когда их произносит хозяин, а когда чужой человек.
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