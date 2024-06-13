Собаки понимают людей гораздо лучше, чем считалось ранее

Учёные назвали интересные факты о собаках

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собака — лучший друг человека, что неоднократно подтверждалось учеными.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

В ходе последнего исследования, проведенного научными сотрудниками из США, было доказано, что собаки способны различать похожие слова, произносимые как хозяином, так и другим человеком.

Для этого исследователи сделали записи, на которых разные люди произносили английские слова, такие как "имел", "прятаться" и "кто".

Эти слова не являлись командами.

Все записи несколько раз проигрывались 20-ти собакам различных пород. Когда собака слышала похожие слова, она не проявляла особой реакции, в то время как новые слова вызывали у нее бурные эмоции.

Таким образом, было установлено, что многие собаки хорошо различают слова и понимают, когда их произносит хозяин, а когда чужой человек.