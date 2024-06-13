Самые преданные породы кошек: эксперты выделили ключевые

Вопреки распространенному мнению, кошки тоже способны быть верными друзьями.
Абиссинская кошка
Эти животные не могут жить в одиночестве и нуждаются в постоянном контакте с членами своей семьи. Они всегда будут рядом с вами, так как считают своим долгом сопровождать человека.
Старайтесь проводить время со своим питомцем, играя с ним: он оценит вашу заботу.
Меконгский бобтейл
Уникальная порода, по поведению больше напоминающая собаку: они с удовольствием будут гулять с вами и легко привыкают к поводку с ошейником. Бобтейлов отличает удивительное бесстрашие: они останутся рядом с человеком даже в случае сильного испуга.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.