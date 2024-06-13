Самые преданные породы кошек: эксперты выделили ключевые

Стали известные самые преданные породы кошек

0:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вопреки распространенному мнению, кошки тоже способны быть верными друзьями.

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Абиссинская кошка

Эти животные не могут жить в одиночестве и нуждаются в постоянном контакте с членами своей семьи. Они всегда будут рядом с вами, так как считают своим долгом сопровождать человека.

Старайтесь проводить время со своим питомцем, играя с ним: он оценит вашу заботу.

Меконгский бобтейл

Уникальная порода, по поведению больше напоминающая собаку: они с удовольствием будут гулять с вами и легко привыкают к поводку с ошейником. Бобтейлов отличает удивительное бесстрашие: они останутся рядом с человеком даже в случае сильного испуга.