Эти продукты убивают собаку: какие позиции нужно запретить питомцу раз и навсегда

Многие владельцы питомцев не могут устоять перед взглядом своих любимцев и стремятся побаловать их чем-то вкусным.
Однако далеко не все продукты подходят для собак. Чем не стоит угощать своего питомца:
Орехи
Желудок собаки не приспособлен для переваривания этих продуктов, полезных для человека.
Сырые яйца
Они могут стать источником инфекций.
Кости
Некоторые виды костей могут нанести вред животному. Если хотите порадовать собаку, лучше приобретите безопасный вариант в зоомагазине.
Шоколад
Эта сладость может вызвать у собаки отравление.
Гранат
Может привести к отравлению и серьезным проблемам с кишечником.
Спиртные напитки
Любой алкоголь смертельно опасен для собак.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.