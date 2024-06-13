Почему кошка замирает и смотрит в пустоту: о чем говорит такое поведение

Многие владельцы кошек беспокоятся, когда их питомцы внезапно перестают играть, замирают и в течение нескольких минут смотрят в одну точку.
Учёные попытались объяснить это явление.
По мнению специалистов, такое поведение не указывает на какие-либо отклонения и является характерным для всех кошек.
Существует широко распространённое мистическое объяснение странного поведения кошек. Предполагается, что домашние животные видят призраков.
Однако биологи напоминают, что кошки обладают охотничьим инстинктом, хорошим зрением, осязанием и слухом. Благодаря этому питомцы могут различать запахи и звуки, которые человек не в состоянии уловить. Прежде всего, речь идёт об инфра- и ультразвуках.
Именно этим учёные объясняют внезапное и на первый взгляд необъяснимое изменение в поведении кошек.
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