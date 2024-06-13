Почему кошка замирает и смотрит в пустоту: о чем говорит такое поведение

Эксперты ответили, почему кошка смотрит в пустоту

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек беспокоятся, когда их питомцы внезапно перестают играть, замирают и в течение нескольких минут смотрят в одну точку.

Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Учёные попытались объяснить это явление.

По мнению специалистов, такое поведение не указывает на какие-либо отклонения и является характерным для всех кошек.

Существует широко распространённое мистическое объяснение странного поведения кошек. Предполагается, что домашние животные видят призраков.

Однако биологи напоминают, что кошки обладают охотничьим инстинктом, хорошим зрением, осязанием и слухом. Благодаря этому питомцы могут различать запахи и звуки, которые человек не в состоянии уловить. Прежде всего, речь идёт об инфра- и ультразвуках.

Именно этим учёные объясняют внезапное и на первый взгляд необъяснимое изменение в поведении кошек.