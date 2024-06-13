Эти продукты запрещены для вашей кошки: будьте внимательны

Ветеринары назвали продукты, которые нельзя кошкам

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Правильное и сбалансированное питание — основа здоровья вашей кошки.

Фото: unsplash.com by Linh Nguyen is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Специалисты составили список продуктов, которые нельзя давать питомцам, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Во-первых, нельзя давать кошкам алкоголь. Спиртное может вызвать у них учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание и проблемы с координацией, что может привести к летальному исходу.

Во-вторых, избегайте кормить питомца луком и чесноком. Эти продукты, даже в составе котлет, могут вызвать анемию у кошки.

Молоко разрешено только котятам и то с осторожностью, так как у взрослых кошек часто наблюдается непереносимость лактозы.

Специалисты также рекомендуют не давать кошкам жирную свинину, поскольку она сильно нагружает печень и поджелудочную железу, вызывая проблемы с пищеварением.

Еще одним запрещенным продуктом является шоколад. Он содержит теобромин, который может привести к тахикардии, усиленному мочеиспусканию и даже судорогам при перенасыщении этим веществом.