Эти продукты запрещены для вашей кошки: будьте внимательны

Правильное и сбалансированное питание — основа здоровья вашей кошки.
Специалисты составили список продуктов, которые нельзя давать питомцам, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Во-первых, нельзя давать кошкам алкоголь. Спиртное может вызвать у них учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание и проблемы с координацией, что может привести к летальному исходу.
Во-вторых, избегайте кормить питомца луком и чесноком. Эти продукты, даже в составе котлет, могут вызвать анемию у кошки.
Молоко разрешено только котятам и то с осторожностью, так как у взрослых кошек часто наблюдается непереносимость лактозы.
Специалисты также рекомендуют не давать кошкам жирную свинину, поскольку она сильно нагружает печень и поджелудочную железу, вызывая проблемы с пищеварением.
Еще одним запрещенным продуктом является шоколад. Он содержит теобромин, который может привести к тахикардии, усиленному мочеиспусканию и даже судорогам при перенасыщении этим веществом.
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