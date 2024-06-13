Какие породы собак опасны даже для своего хозяина: вы будете удивлены

Принятие решения о том, чтобы завести собаку, должно быть тщательно обдуманным, особенно если вы выбираете породу бойцовского или сторожевого типа.
Дело в том, что такие собаки обладают сложным характером, который обусловлен их "профессиональной" деятельностью.
Любая собака требует не только внимания своего владельца, но и надлежащего воспитания, поскольку определенные породы могут представлять угрозу даже для своих хозяев:
Американский питбуль
Запрещен к разведению в ряде стран из-за частых случаев нападения. Это довольно крупные животные с мускулистым телом и мощной челюстью. Если американский питбуль настроен серьезно, его атака может закончиться смертельным исходом.
Изначально порода выводилась для помощи в загоне быков. Оценив их уровень агрессии и силу, их начали использовать в качестве бойцовских собак. Американский питбуль полностью лишен чувства страха, поэтому требует не только профессионального воспитания, но и опытного хозяина, так как склонен к доминантному поведению.
Бриндизский бойцовый пес
К счастью, эту собаку редко можно встретить, поскольку их разведение запрещено почти во всех странах. Их вывели путем скрещивания опасных пород: кане-корсо (потомки собак, использовавшихся для травли гладиаторов в Древнем Риме), питбуля, ротвейлера и неаполитанского мастифа.
Эту породу используют представители итальянской и албанской мафии. Бриндизский бойцовый пес не признан ни одним экспертным сообществом кинологов.
Встреча с таким псом не сулит ничего хорошего. К тому же, бойцовый пес требует сложного воспитания.
Неаполитанский мастиф
Эта собака легко может расправиться с человеком, вес достигает 90 кг. Порода происходит от древнеримских собак, участвовавших в военных сражениях. Неаполитанский мастиф очень агрессивен и требует специального воспитания от кинолога с достаточным опытом работы именно с этой породой.
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