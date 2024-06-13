Какие породы собак опасны даже для своего хозяина: вы будете удивлены

Кинологи назвали породы собак, которые опасны даже для своего хозяина

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Принятие решения о том, чтобы завести собаку, должно быть тщательно обдуманным, особенно если вы выбираете породу бойцовского или сторожевого типа.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Дело в том, что такие собаки обладают сложным характером, который обусловлен их "профессиональной" деятельностью.

Любая собака требует не только внимания своего владельца, но и надлежащего воспитания, поскольку определенные породы могут представлять угрозу даже для своих хозяев:

Американский питбуль

Запрещен к разведению в ряде стран из-за частых случаев нападения. Это довольно крупные животные с мускулистым телом и мощной челюстью. Если американский питбуль настроен серьезно, его атака может закончиться смертельным исходом.

Изначально порода выводилась для помощи в загоне быков. Оценив их уровень агрессии и силу, их начали использовать в качестве бойцовских собак. Американский питбуль полностью лишен чувства страха, поэтому требует не только профессионального воспитания, но и опытного хозяина, так как склонен к доминантному поведению.

Бриндизский бойцовый пес

К счастью, эту собаку редко можно встретить, поскольку их разведение запрещено почти во всех странах. Их вывели путем скрещивания опасных пород: кане-корсо (потомки собак, использовавшихся для травли гладиаторов в Древнем Риме), питбуля, ротвейлера и неаполитанского мастифа.

Эту породу используют представители итальянской и албанской мафии. Бриндизский бойцовый пес не признан ни одним экспертным сообществом кинологов.

Встреча с таким псом не сулит ничего хорошего. К тому же, бойцовый пес требует сложного воспитания.

Неаполитанский мастиф

Эта собака легко может расправиться с человеком, вес достигает 90 кг. Порода происходит от древнеримских собак, участвовавших в военных сражениях. Неаполитанский мастиф очень агрессивен и требует специального воспитания от кинолога с достаточным опытом работы именно с этой породой.