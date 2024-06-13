Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ стран для отдыха без заграничного паспорта для россиян
Гарантированный уход для домашних растений во время отпуска
Дагестан лидирует по числу отечественных автомобилей на дорогах России
Россия постепенно выходит на самообеспечение черной икрой
В Пермском Политехе научились переработке пластиковых отходов в нефть
Экономист Кричевский предрёк снижение цен на вторичное жильё на 0,3-1% в месяц
В доме родного брата шоумена Максима Галкина* прошли обыски
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Ветеринары объяснили, сколько собаке по человеческим меркам
Какие породы собак опасны даже для своего хозяина: вы будете удивлены

Кинологи назвали породы собак, которые опасны даже для своего хозяина

2:09
Зоосфера » Собаки

Принятие решения о том, чтобы завести собаку, должно быть тщательно обдуманным, особенно если вы выбираете породу бойцовского или сторожевого типа.

Кинологи назвали породы собак, которые опасны даже для своего хозяина
Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Дело в том, что такие собаки обладают сложным характером, который обусловлен их "профессиональной" деятельностью.

Любая собака требует не только внимания своего владельца, но и надлежащего воспитания, поскольку определенные породы могут представлять угрозу даже для своих хозяев:

Американский питбуль

Запрещен к разведению в ряде стран из-за частых случаев нападения. Это довольно крупные животные с мускулистым телом и мощной челюстью. Если американский питбуль настроен серьезно, его атака может закончиться смертельным исходом.
Изначально порода выводилась для помощи в загоне быков. Оценив их уровень агрессии и силу, их начали использовать в качестве бойцовских собак. Американский питбуль полностью лишен чувства страха, поэтому требует не только профессионального воспитания, но и опытного хозяина, так как склонен к доминантному поведению.

Бриндизский бойцовый пес

К счастью, эту собаку редко можно встретить, поскольку их разведение запрещено почти во всех странах. Их вывели путем скрещивания опасных пород: кане-корсо (потомки собак, использовавшихся для травли гладиаторов в Древнем Риме), питбуля, ротвейлера и неаполитанского мастифа.
Эту породу используют представители итальянской и албанской мафии. Бриндизский бойцовый пес не признан ни одним экспертным сообществом кинологов.

Встреча с таким псом не сулит ничего хорошего. К тому же, бойцовый пес требует сложного воспитания.

Неаполитанский мастиф

Эта собака легко может расправиться с человеком, вес достигает 90 кг. Порода происходит от древнеримских собак, участвовавших в военных сражениях. Неаполитанский мастиф очень агрессивен и требует специального воспитания от кинолога с достаточным опытом работы именно с этой породой.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Rare Earths Norway: В Норвегии найдено месторождение редкоземельных металлов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Как ускорить процесс компостирования: 2 главные ошибки, которые мешают
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Последние материалы
Россия постепенно выходит на самообеспечение черной икрой
В Пермском Политехе научились переработке пластиковых отходов в нефть
Экономист Кричевский предрёк снижение цен на вторичное жильё на 0,3-1% в месяц
В доме родного брата шоумена Максима Галкина* прошли обыски
Кинологи назвали породы собак, которые опасны даже для своего хозяина
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Ветеринары объяснили, сколько собаке по человеческим меркам
МакSим возвращается на сцену после лечения и готовит большой концерт
Чай улун предотвращает депрессию и улучшает память
Россиянам рассказали, как получить выписку из индивидуального лицевого счёта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников