Сколько вашей собаке по меркам человека: ветеринары ответили на этот вопрос

Владельцев собак, ученых и ветеринаров всегда интересовал вопрос правильного соотношения возраста собаки и человека, так как это имеет важное значение для обеспечения надлежащего ухода за питомцем.
С возрастом любой живой организм претерпевает нежелательные изменения: внутренние органы "изнашиваются", и здоровье уже не такое крепкое, как прежде.
Для людей определить возраст несложно: мы легко различаем юношу и пожилого человека по внешним признакам. С животными все гораздо сложнее, так как "на глаз" точно определить возраст собаки весьма проблематично.
Американские ученые провели несколько исследований, чтобы найти наиболее точную формулу для расчета возраста собаки в сравнении с человеческими годами.
Формула такова: нужно взять натуральный логарифм возраста собаки, умножить полученное число на 16, а затем прибавить 31. По мнению ученых, этот метод определения возраста является наиболее точным. Знание возраста вашей собаки позволит скорректировать систему ухода и уделить больше внимания здоровью питомца.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.