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Сколько вашей собаке по меркам человека: ветеринары ответили на этот вопрос

Ветеринары объяснили, сколько собаке по человеческим меркам

1:12
Зоосфера » Собаки

Владельцев собак, ученых и ветеринаров всегда интересовал вопрос правильного соотношения возраста собаки и человека, так как это имеет важное значение для обеспечения надлежащего ухода за питомцем.

Ветеринары объяснили, сколько собаке по человеческим меркам
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

С возрастом любой живой организм претерпевает нежелательные изменения: внутренние органы "изнашиваются", и здоровье уже не такое крепкое, как прежде.

Для людей определить возраст несложно: мы легко различаем юношу и пожилого человека по внешним признакам. С животными все гораздо сложнее, так как "на глаз" точно определить возраст собаки весьма проблематично.

Американские ученые провели несколько исследований, чтобы найти наиболее точную формулу для расчета возраста собаки в сравнении с человеческими годами.

Формула такова: нужно взять натуральный логарифм возраста собаки, умножить полученное число на 16, а затем прибавить 31. По мнению ученых, этот метод определения возраста является наиболее точным. Знание возраста вашей собаки позволит скорректировать систему ухода и уделить больше внимания здоровью питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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