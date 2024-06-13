Как ухаживать за беременной собакой: советы ветеринаров

Ветеринары объяснили, как ухаживать за беременной собакой

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждое живое существо, находящееся в состоянии беременности, нуждается в особом уходе и заботе, и собаки не являются исключением.

Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Американский ветеринар Александр Браун утверждает, что комплексный подход к уходу за питомицей в "интересном положении" должен быть пересмотрен.

Следует помнить, что потребности в питании у каждой породы свои, поэтому для точной консультации по этому вопросу обратитесь к заводчику или лечащему врачу.

Тем не менее, специалист разработал общие рекомендации, которые помогут обеспечить правильный уход за беременной собакой:

Не стоит перекармливать животное, так как лишний вес создает дополнительную нагрузку на лапы и может привести к повреждению суставов.

Правильный уход во время беременности напрямую влияет на здоровье будущих щенков.

Обязательно попросите ветеринара подобрать специальный витаминный комплекс, чтобы поддерживать баланс питательных веществ.

Вначале следует придерживаться обычного рациона, увеличив количество натурального мяса. Также рекомендуется добавить в рацион качественное молоко.

Во второй половине беременности важно следить за тем, чтобы животное не испытывало голода, так как это негативно сказывается на здоровье матери и щенков.

У собаки всегда должен быть доступ к свежей чистой питьевой воде.

Кости запрещены на весь период беременности. Специалисты советуют разнообразить рацион полезными продуктами: овощами (сырыми или тушеными), печенью, творогом.

Чтобы избежать преждевременных родов, не давайте собаке хлеб.

Частые прогулки на свежем воздухе будут полезны для вашей любимицы.

Собака, как и человек, не должна подвергаться стрессу, поэтому создайте для нее спокойную и комфортную обстановку.

Избегайте физических нагрузок: животному нужен покой.

Избегайте физических нагрузок: животному нужен покой. Если это ваши первые роды, проконсультируйтесь со специалистом, который поможет составить список необходимых вещей.