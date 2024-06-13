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Как ухаживать за беременной собакой: советы ветеринаров

Ветеринары объяснили, как ухаживать за беременной собакой

2:06
Зоосфера » Собаки

Каждое живое существо, находящееся в состоянии беременности, нуждается в особом уходе и заботе, и собаки не являются исключением.

Ветеринары объяснили, как ухаживать за беременной собакой
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Американский ветеринар Александр Браун утверждает, что комплексный подход к уходу за питомицей в "интересном положении" должен быть пересмотрен.

Следует помнить, что потребности в питании у каждой породы свои, поэтому для точной консультации по этому вопросу обратитесь к заводчику или лечащему врачу.

Тем не менее, специалист разработал общие рекомендации, которые помогут обеспечить правильный уход за беременной собакой:

  • Не стоит перекармливать животное, так как лишний вес создает дополнительную нагрузку на лапы и может привести к повреждению суставов.
  • Правильный уход во время беременности напрямую влияет на здоровье будущих щенков.
  • Обязательно попросите ветеринара подобрать специальный витаминный комплекс, чтобы поддерживать баланс питательных веществ.
  • Вначале следует придерживаться обычного рациона, увеличив количество натурального мяса. Также рекомендуется добавить в рацион качественное молоко.
  • Во второй половине беременности важно следить за тем, чтобы животное не испытывало голода, так как это негативно сказывается на здоровье матери и щенков.
  • У собаки всегда должен быть доступ к свежей чистой питьевой воде.
  • Кости запрещены на весь период беременности. Специалисты советуют разнообразить рацион полезными продуктами: овощами (сырыми или тушеными), печенью, творогом.
  • Чтобы избежать преждевременных родов, не давайте собаке хлеб.
  • Частые прогулки на свежем воздухе будут полезны для вашей любимицы.
  • Собака, как и человек, не должна подвергаться стрессу, поэтому создайте для нее спокойную и комфортную обстановку.
    Избегайте физических нагрузок: животному нужен покой.
  • Если это ваши первые роды, проконсультируйтесь со специалистом, который поможет составить список необходимых вещей.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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