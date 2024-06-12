Секреты кошачьего поведения: почему ваша любимца перестала ходить в лоток

Почему кошка перестала ходить в лоток: 5 популярных причин

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Прежде всего, важно понять, что нельзя наказывать кошку за то, что она перестала пользоваться лотком. Если раньше она охотно ходила в лоток, а теперь перестала, этому могут быть различные причины. Опытный хозяин знает, что кошка не меняет свои привычки просто так.

Фото: openverse.org by artnoose is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Давайте более детально разберём поведение кошки.

5 причин, почему кошка перестала пользоваться лотком:

Наличие нескольких лотков : некоторые кошки предпочитают иметь несколько мест для туалета. Обычно достаточно двух лотков.

: некоторые кошки предпочитают иметь несколько мест для туалета. Обычно достаточно двух лотков. Смена наполнителя : некоторые животные не переносят сильные запахи, поэтому лучше выбрать нейтральный наполнитель.

: некоторые животные не переносят сильные запахи, поэтому лучше выбрать нейтральный наполнитель. Неподходящая форма лотка : лоток может быть либо слишком маленьким, либо слишком большим.

: лоток может быть либо слишком маленьким, либо слишком большим. Перемещение лотка : после уборки вы могли поставить лоток в новое место, что не нравится кошке.

: после уборки вы могли поставить лоток в новое место, что не нравится кошке. Гигиена: лоток нужно регулярно чистить и менять наполнитель.