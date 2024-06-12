Секреты кошачьего поведения: почему ваша любимца перестала ходить в лоток

Прежде всего, важно понять, что нельзя наказывать кошку за то, что она перестала пользоваться лотком. Если раньше она охотно ходила в лоток, а теперь перестала, этому могут быть различные причины. Опытный хозяин знает, что кошка не меняет свои привычки просто так.
Давайте более детально разберём поведение кошки.
5 причин, почему кошка перестала пользоваться лотком:
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.