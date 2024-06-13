Теперь можно завести светящихся котов: учёные США повергли в шок весь мир

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Учёные США создали светящихся кошек

1:40
Зоосфера » Кошки

Американские генетики из США под руководством Джорджа Пауло смогли изменить ДНК кошек, сделав их светящимися.

Учёные США создали светящихся кошек
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Отмечается, что для экспериментов использовались новейшие технологии генетического редактирования — реальность, о которой вряд ли могли мечтать писатели-фантасты.

Учёные утверждают, что заставить представителей семейства кошачьих светиться удалось благодаря использованию генетических последовательностей, заимствованных у светящихся медуз.

Примечательно, что данный лабораторный эксперимент продолжается с 2000-х годов до настоящего времени — американские исследователи применили наработки своих корейских коллег и смогли получить котят, в организме которых присутствует зелёный флуоресцентный белок.

Многие сторонние наблюдатели, также являющиеся учёными, считают, что эксперимент лишён смысла и не преследует конкретных целей. Однако спустя десятилетия попыток, учёные пришли к выводу: если добавить в геном домашней кошки некоторые части ДНК светящихся морских медуз, можно получить светящуюся кошку.

Эксперимент увенчался успехом благодаря новейшим технологиям генетического редактирования, которые позволяют проводить такие манипуляции.

Сами авторы работы уверены, что у данного проекта есть практическая польза. Технологии, использованные для изменения ДНК кошек, могут пригодиться для вмешательства в ДНК людей. Однако не для того, чтобы превратить их в "зелёных человеков", а для лечения опасных, смертельных заболеваний.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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