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Тайные страдания кошек: что они прощают хозяевам ради любви

5 вещей, которые кошка прощает человеку только от большой любви

1:38
Зоосфера » Кошки

Человек часто переносит на своих питомцев то, что ему самому кажется нормальным и допустимым, часто на грани возможностей животных.

5 вещей, которые кошка прощает человеку только от большой любви
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Особенно это касается кошек. Им нравится человеческое тепло, но это не значит, что они готовы полностью подчиняться воле хозяина.

Эксперты рассказали, какие действия владельцев кошки терпят и прощают лишь из-за большой любви.

Прикосновение к носу

Из-за высокой чувствительности носа кошки лучше его не трогать и тем более не щелкать по нему. Кошки позволяют это делать только тем, кому доверяют.

Объятия

Для людей обниматься вполне нормально, но у кошек подобное проявление эмоций вызывает чувство заточения. Чувствуя себя обездвиженными, они воспринимают это как угрозу.

Зрительный контакт

Долгий зрительный контакт может быть опасным, если инициируется человеком. Кошка позволяет это только в случае, если уверена, что человек не представляет угрозы.

Кормление с рук

Инстинкт подсказывает кошке питаться в укромном месте, где нет посторонних и потенциальных врагов. Взять еду из рук человека питомец решится только при сильном доверии.

Личное пространство

Не стоит приближаться вплотную лицом к голове кошки. Даже при долгом знакомстве питомец может поцарапать. Для него важно видеть источник потенциальной угрозы полностью.

Если кошка видит лишь часть лица, она может воспринимать это как агрессивное поведение, и, соответственно, либо нападет, либо убежит, либо потерпит немного.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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