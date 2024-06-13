Почему не стоит заводить породистых кошек и собак: вы пожалеете

Стало известно, почему не стоит заводить породистых кошек и собак

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринар из Германии Виктория Робл объяснила, почему не рекомендуется заводить породистых собак и кошек.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сейчас становятся популярными животные с необычным окрасом шерсти, изменённой формой ушей, морды или носа, а также скорректированными размерами. Однако мало кто знает, что такие питомцы часто болеют.

Все эти породы были выведены искусственным путём, через скрещивание, что ослабило их здоровье.

В Германии к содержанию животных относятся очень серьёзно, и это регулируется законодательством.

Например, домашний питомец должен быть чипирован, что позволяет быстро определить его владельца в случае потери. Если животное выбрасывают на улицу, владелец должен заплатить штраф в размере 25 тысяч евро.

Эксперт утверждает, что в последние годы в Германии из 13,7 миллиона кошек и 8 миллионов собак более половины принадлежат к новым "модным породам", заводчики которых изменяют биологические особенности животных через селекцию.

Ветеринар предупреждает, что такие изменения анатомии приводят к затруднённому дыханию, проблемам с приёмом пищи и серьёзным проблемам с органами зрения.

Также ненормально, когда у кота или собаки отсутствует хвост — это противоречит законам природы.

Это же касается отсутствия одного или нескольких пальцев на лапах, загнутых кончиков ушей, осветлённого до белого цвета шерсти, пятнистости, деформации толщины меха или карликовых размеров.

Кроме того, в Германии ведётся работа с обществом, где защитники животных призывают не приобретать животных тех пород, чьи особенности причиняют им страдания.