Эти заболевания человек может получить от животных: питомцы несут опасность

Врачи ответили, какие заболевания люди могут подцепить от домашних животных

4:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Медики перечислили 7 заболеваний, которые человек может получить от домашних животных.

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Следует отметить, что перечисленные ниже заболевания поддаются лечению и вряд ли представляют серьезную угрозу для здоровья человека. Однако они напоминают нам о важности заботы о здоровье наших питомцев, поскольку мы тем самым защищаем и свое здоровье.

Вот 7 заболеваний, которые человек может получить от домашних животных:

Стригущий лишай у щенков и котят

Молодые животные чаще передают эту болезнь человеку. Стригущий лишай вызывается грибком, который приводит к появлению на коже красной, шелушащейся, круглой сыпи или залысин на голове. Некоторые взрослые животные, особенно коты, могут быть носителями без симптомов. Инфекция передается при контакте с зараженным животным или его предметами. Лечение включает местные противогрибковые мази, а в тяжелых случаях — таблетки.

Аскариды, анкилостомы и ленточные черви

Большинство щенков и котят рождаются зараженными этими паразитами, поэтому их необходимо регулярно обследовать и лечить. Человек может проглотить яйца глистов, не заметив этого. Заражение может вызвать проблемы с глазами, сердцем, легкими и нервной системой. Лечение включает противопаразитарные препараты. Анкилостомы могут проникнуть через кожу при контакте с зараженной почвой. Инфекция обычно проходит самостоятельно или лечится противопаразитарными средствами. Ленточные черви могут передаваться через блох, которые животное глотает при самоочистке. Человек может заразиться, если контактирует с зараженным питомцем, что вызывает проблемы с пищеварением и потерю веса.

Сальмонеллез у домашних животных

Рептилии, такие как змеи и ящерицы, а также черепахи и игуаны, могут переносить бактерии сальмонеллы, что не вызывает симптомов у животных, но приводит к диарее, лихорадке и спазмам у человека. Симптомы обычно проходят за неделю.

Птицы

Птицы, такие как попугаи, могут быть носителями бактерии Chlamydophila psittaci, передаваемой через высушенные выделения. Симптомы у человека включают лихорадку, озноб, боли в мышцах и сухой кашель. Лечение проводится антибиотиками, такими как тетрациклин или доксициклин.

Токсоплазмоз у кошек

Паразит токсоплазма передается через кошачий кал. Особенно опасен для беременных женщин, так как может вызвать врожденные пороки у ребенка. Симптомы включают гриппоподобные проявления, которые обычно проходят, но паразит может оставаться в организме длительное время. Лечение может включать пириметамин, сульфадиазин и фолиновую кислоту.

Туберкулез у птиц

Эта редкая болезнь поражает легкие и напоминает туберкулез. Лечение сложное и часто требует использования устойчивых к антибиотикам препаратов.

Лептоспироз

Лептоспира — бактерия, которая передается через мочу инфицированных животных, таких как собаки, мыши, крысы и белки. Она может попасть в организм человека при контакте с зараженной мочой. Бактерия может выживать в воде или почве от нескольких недель до месяцев. Симптомы включают жар, рвоту, озноб и сыпь, а без лечения могут привести к почечной недостаточности.

Лечение проводится антибиотиками, такими как доксициклин или пенициллин.

Все перечисленные заболевания поддаются лечению и не представляют серьезной угрозы для здоровья человека. Тем не менее, они напоминают о важности регулярного посещения ветеринара и соблюдения его рекомендаций для обеспечения здоровья ваших питомцев и вашего собственного.