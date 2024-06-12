Скрытая правда о собачьей привязанности: 3 способа узнать, любит ли вас ваш питомец на самом деле

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Как понять, что собака любит хозяина: 3 признака

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Зоосфера » Собаки

Послушность собаки не всегда означает её любовь к хозяину. Иногда питомец выполняет команды без истинной привязанности и доверия к человеку.

Как понять, что собака любит хозяина: 3 признака
Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как же понять, что ваш четвероногий друг действительно вас обожает? Вот три явных признака, на которые стоит обратить внимание:

  • Виляние хвостом: когда собака виляет хвостом, видя возвращение хозяина, это явный признак радости. А если при этом она ещё и подпрыгивает, значит, её любовь к вам очень сильна.
  • Зрительный контакт: если пёс часто смотрит вам в глаза, можно не сомневаться — он вас обожает. Однако не стоит пытаться "поймать" этот взгляд, начав пристально смотреть в глаза собаки, так как это может её насторожить.
  • Следование за хозяином: если собака следует за вами из комнаты в комнату, это повод для радости. Вероятно, питомец стремится быть рядом и не хочет отпускать вас.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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