Скрытая правда о собачьей привязанности: 3 способа узнать, любит ли вас ваш питомец на самом деле

Послушность собаки не всегда означает её любовь к хозяину. Иногда питомец выполняет команды без истинной привязанности и доверия к человеку.
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Как же понять, что ваш четвероногий друг действительно вас обожает? Вот три явных признака, на которые стоит обратить внимание:
Виляние хвостом: когда собака виляет хвостом, видя возвращение хозяина, это явный признак радости. А если при этом она ещё и подпрыгивает, значит, её любовь к вам очень сильна.
Зрительный контакт: если пёс часто смотрит вам в глаза, можно не сомневаться — он вас обожает. Однако не стоит пытаться "поймать" этот взгляд, начав пристально смотреть в глаза собаки, так как это может её насторожить.
Следование за хозяином: если собака следует за вами из комнаты в комнату, это повод для радости. Вероятно, питомец стремится быть рядом и не хочет отпускать вас.
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