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Как научить собаку команде "фу": самые действенные способы

Кинологи рассказали, как научить собаку команде "фу"

3:03
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы собак стремятся обучить своих питомцев базовым командам. Однако это удаётся не всегда.

Кинологи рассказали, как научить собаку команде "фу"
Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Возможно, причина кроется в неправильной методике обучения, ведь здесь необходимы определённые хитрости.

Раздражающие факторы

Важно понимать, что в процессе обучения собака может отвлекаться на посторонние раздражители, некоторые из которых могут её раздражать.

Из-за этого собака может выполнять ненужные действия, такие как лай или попытка погнаться за другим животным. Вам необходимо разработать способ поведения, который будет указывать собаке на её ошибки, формируя у неё определённый рефлекс.

Условный раздражитель: команда "фу", произносимая строгим тоном.

"Фу!"

Команда "фу" или "нельзя" должна сопровождаться такими действиями, как резкий рывок поводком или натяжение ошейника.

Нельзя использовать физическое насилие: удары прутом или хлыстом недопустимы.

Дрессировщик с помощью раздражителей пресекает или задерживает ненужные реакции у собаки, возникающие в ответ на внешние раздражители.

Очень важно! Обучением командам должен заниматься человек, с которым у собаки самая крепкая связь.

Методика дрессировки

Формировать рефлекс прекращения действий следует в условиях, где присутствует небольшое количество внешних раздражителей.

Поэтому выбирайте местность с раздражителями, вызывающими у собаки наиболее сильные и частые реакции.

При этом питомец должен быть на длинном поводке, что даёт ему свободу. Наблюдайте за его реакцией.

Как только собака попытается залаять или наброситься на "жертву", хозяин должен произнести команду "фу" и резко дёрнуть поводок на себя.

Рывок не должен быть сильным, если собака маленькая, и наоборот. После того как собака прекратит нежелательное действие, её можно угостить лакомством и продолжить прогулку.

Упражнения нужно повторять несколько раз на каждой тренировке.

Собака начнёт привыкать, а условный рефлекс — укрепляться. Каждая тренировка должна проходить в новом месте с большим количеством раздражителей: дороги, населённые пункты, различные запахи, лесные животные.

Помните! Все тренировки проводятся только на длинном поводке. После полного привыкания можно отпускать собаку на свободную пробежку.

Если собака слабо реагирует на рывки поводком, используйте ошейник.

Уроки можно завершать, когда собака с первого раза реагирует на ваши команды.

Ошибки при дрессировке

Часто хозяева используют болевые раздражители — этого делать нельзя! Такие действия сильно угнетают собаку.

Нельзя злоупотреблять командой "фу", не подкрепляя её раздражителями. В итоге собака перестаёт реагировать на голосовую команду.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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