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Как обезопасить собаку от заболеваний: советы ветеринаров

Ветеринары рассказали, как обезопасить собаку от заболеваний

3:21
Зоосфера » Собаки

Домашние питомцы, как и люди, могут страдать от серьёзных заболеваний, требующих лечения. Ветеринары отмечают, что существует ряд болезней, которые могут привести к летальному исходу у животных.

Ветеринары рассказали, как обезопасить собаку от заболеваний
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты рассказали, как защитить собак от различных заболеваний и своевременно оказать им необходимую помощь.

Инфекционные заболевания

Многие щенки страдают от вирусных заболеваний, которые часто становятся причиной их смерти. Однако это не значит, что с возрастом опасность проходит.

Особую угрозу представляют следующие инфекции: гепатит, бешенство, парвовирусный энтерит, болезнь Ауески. Каждый из этих недугов имеет свои особенности. Например, при болезни Ауески собака становится вялой и апатичной, затем проявляются такие симптомы, как пугливость и беспокойство.

При этом заболевании питомец начинает много есть и травмирует зубами кожу. Ветеринары предупреждают: инфекция крайне опасна, и без своевременной помощи животное погибает через три дня.

Парвовирусный (геморрагический) энтерит собак — острое высококонтагиозное вирусное заболевание, вызываемое парвовирусом. Симптомы включают рвоту, воспаления ЖКТ, миокардит, лейкопению, дегидратацию и смерть щенков младше 5 месяцев.

Вирусный гепатит у питомцев вызывается аденовирусом, который вызывает патологические изменения в печени. Симптомы включают рвоту, понос, желтизну кожи, увеличение печени, аритмию, высокую температуру и тёмную мочу.

Эти последствия можно предотвратить, если вовремя сделать прививки. Вакцинация сводит риск заболевания к минимуму.

Лечение собак

Большинство вирусных заболеваний можно предотвратить своевременной вакцинацией. Без неё процент выживаемости крайне низок. Не стоит пренебрегать этим, так как домашние питомцы имеют практически такую же вероятность заражения, как и уличные животные.

Ещё одной мерой профилактики является регулярный осмотр у ветеринара, который назначит необходимые лекарства и вакцины.

Внутренние и внешние паразиты

Внутренние паразиты опасны для питомца, поэтому каждые три месяца нужно давать специальные глистогонные препараты. Эти лекарства должны принимать и люди, чтобы профилактика была эффективной.

К наружным паразитам относятся блохи, клещи и вши. Они переносят опасные заболевания, такие как аллергии, кожный зуд, инфекции. Клещи особенно опасны, так как переносят пироплазмоз, боррелиоз, бартонеллёз и эрлихиоз.

Для защиты от паразитов используют спреи, мази и специальные ошейники. Ветеринары рекомендуют после обработки от блох, вшей и клещей проходить осмотр.

Чем раньше выявлены заболевания, тем больше шансов у питомца на выживание.

Создайте своему любимцу комфортные условия, следите за его здоровьем — чистите уши, вычесывайте шерсть, чаще гуляйте.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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