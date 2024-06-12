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Как подружить двух злейших врагов: тонкости взаимоотношений кошек и собак

Эксперты ответили, как подружить кошку и собаку

2:56
Зоосфера

У многих любителей домашних животных держатся и кошки, и собаки. Но первый вопрос, который беспокоит многих людей, желающих иметь обеих видов питомцев одновременно: как привести их к дружбе?

Эксперты ответили, как подружить кошку и собаку
Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зоопсихологи утверждают, что главная ошибка владельца — не вмешиваться в отношения между животными в первые дни.

Животные — не люди, и они не могут решить конфликты между собой самостоятельно.

Кроме того, они общаются разными способами.

Поэтому без вмешательства кошка может обидеться или сильно испугаться. Важно найти баланс: не слишком снисходительно относиться к питомцам, но и не использовать ревность как метод воспитания.

Вот некоторые советы и рекомендации:

  • Поощряйте дружелюбные отношения между собаками и кошками.
  • Не позволяйте собаке подходить слишком близко к кошке, иначе кошка начнет шипеть и нападать.
  • В первые дни, если возможно, держите животных в разных комнатах, даже если они не ссорятся.
  • Не кормите питомцев вместе.
  • Некоторые породы собак плохо уживаются с кошками. Они могут привыкать к ним долго и в начале сожительства даже нанести им вред.

Удивительно, но в присутствии хозяина эти собаки могут вести себя дружелюбно, но как только хозяин уходит, они могут напасть на кошку инстинктивно.

Зоопсихологи рекомендуют устраивать первые встречи через 1-2 дня, держа животных на расстоянии 2-3 метра. При этом нужно успокаивать питомцев, например, гладить. Сначала успокаивайте того, кто уже привык к дому, а потом нового питомца. После этого угощайте их чем-то вкусным.

Идеально заводить щенка и котенка одновременно — шансы на дружбу будут выше.

Если животные разного возраста, им потребуется больше времени на привыкание друг к другу. Поэтому будьте терпеливы и не используйте физическое наказание.

Взрослую собаку и котенка не оставляйте одних, иначе собака может нанести вред малышу. Кормите их лучше в разных комнатах.

Аналогично и с взрослой кошкой и щенком: не оставляйте их вместе, поскольку кошки могут быть агрессивны к щенкам. Кормите их отдельно, давая кошке время на привыкание.

Если у вас уже взрослые животные, разделяйте их или держите только одного. Есть дружелюбные собаки и кошки, но такие случаи редки.

При первой встрече держите собаку на коротком поводке и в наморднике, а кошку посадите на высокое место. Проводите вместе несколько минут каждый день. Если собака напрягается, привяжите ее, дайте команду "сидеть", подойдите к кошке и погладьте ее, чтобы снять напряжение. Потом погладьте и собаку.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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