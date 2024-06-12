Как подружить двух злейших врагов: тонкости взаимоотношений кошек и собак

У многих любителей домашних животных держатся и кошки, и собаки. Но первый вопрос, который беспокоит многих людей, желающих иметь обеих видов питомцев одновременно: как привести их к дружбе?
Зоопсихологи утверждают, что главная ошибка владельца — не вмешиваться в отношения между животными в первые дни.
Животные — не люди, и они не могут решить конфликты между собой самостоятельно.
Кроме того, они общаются разными способами.
Поэтому без вмешательства кошка может обидеться или сильно испугаться. Важно найти баланс: не слишком снисходительно относиться к питомцам, но и не использовать ревность как метод воспитания.
Вот некоторые советы и рекомендации:
Удивительно, но в присутствии хозяина эти собаки могут вести себя дружелюбно, но как только хозяин уходит, они могут напасть на кошку инстинктивно.
Зоопсихологи рекомендуют устраивать первые встречи через 1-2 дня, держа животных на расстоянии 2-3 метра. При этом нужно успокаивать питомцев, например, гладить. Сначала успокаивайте того, кто уже привык к дому, а потом нового питомца. После этого угощайте их чем-то вкусным.
Идеально заводить щенка и котенка одновременно — шансы на дружбу будут выше.
Если животные разного возраста, им потребуется больше времени на привыкание друг к другу. Поэтому будьте терпеливы и не используйте физическое наказание.
Взрослую собаку и котенка не оставляйте одних, иначе собака может нанести вред малышу. Кормите их лучше в разных комнатах.
Аналогично и с взрослой кошкой и щенком: не оставляйте их вместе, поскольку кошки могут быть агрессивны к щенкам. Кормите их отдельно, давая кошке время на привыкание.
Если у вас уже взрослые животные, разделяйте их или держите только одного. Есть дружелюбные собаки и кошки, но такие случаи редки.
При первой встрече держите собаку на коротком поводке и в наморднике, а кошку посадите на высокое место. Проводите вместе несколько минут каждый день. Если собака напрягается, привяжите ее, дайте команду "сидеть", подойдите к кошке и погладьте ее, чтобы снять напряжение. Потом погладьте и собаку.
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