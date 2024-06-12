Учёные доказали, что никакой аппарат не заменит собачий нюх

Финские исследователи использовали научные методы для измерения обоняния у собак. Они выяснили, что собаки могут лучше распознавать запахи, чем самые современные приборы для анализа.
В эксперименте участвовали 15 собак с разным уровнем дрессировки. Некоторых из них ранее обучали находить по запаху заболевания, плесень или насекомых.
Собакам предложили образцы различных жидкостей и попросили определить, есть ли в них вторичный дистиллят эвкалипта. Постепенно снижая концентрацию эвкалипта, учёные обнаружили, что собаки успешно определяли его присутствие в диапазоне от 1 до 10 молекул на миллилитр жидкости. Для сравнения, в одной дрожжевой клетке содержится около 42 миллионов молекул.
По мнению учёных, уникальные обонятельные способности собак можно активнее использовать в спасательных операциях и медицинских исследованиях.
Таким образом, полиция и другие структуры в ближайшие годы будут нуждаться в помощи четвероногих специалистов по-прежнему.
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