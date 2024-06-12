Летние прогулки с собакой: что нужно знать, чтобы не навредить питомцу

Как выгуливать собаку в жару: 3 правила

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Гулять с собакой в жаркую погоду не рекомендуется. Но природа диктует свои условия, и собака не может находиться дома более 12 часов без активности.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Если вы решили выйти на прогулку в жаркий летний день, важно помнить о дополнительных мерах предосторожности, помимо передвижения в тени.

Владельцы собак должны учитывать риски солнечного удара и обезвоживания для своих питомцев.

Симптомы

В обоих случаях у собаки учащается дыхание, повышается температура тела, возможно потеря сознания и судороги. При первых признаках перегрева необходимо немедленно снизить температуру тела собаки.

Можно накрыть собаку влажной тканью, искупать её, а затем найти тенистое место. При этом смачивать или поливать водой голову собаки бесполезно.

Профилактика

По возможности избегайте нахождения собаки на жаре, планируя прогулки на раннее утро или ближе к вечеру. Однако питомцу потребуется выйти в туалет в середине дня. Эти прогулки должны быть короткими и не более 10 минут.

Второе правило — всегда брать с собой поильник и бутылку с водой на прогулку. Это поможет избежать обезвоживания.

И, самое главное, не стричь собаку на лето. Многие считают, что без шерсти собаке будет прохладнее, но это ошибочное мнение.

На самом деле, стрижка нарушает терморегуляцию тела животного, так как шерсть создаёт воздушную прослойку и защищает собаку от перегрева.