Ваш пес будет вам благодарен: овощи, которые обязательно нужно включить в рацион

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Какими овощами можно угостить собаку: эксперты назвали лучшие варианты

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Зоосфера » Собаки

Многие знают, что овощи богаты питательными веществами. Они могут оказать замечательное воздействие на здоровье и внешний вид собак.

Какими овощами можно угостить собаку: эксперты назвали лучшие варианты
Фото: commons.wikimedia.org by Rene Cortin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако не все овощи полезны или безопасны для домашних животных, предупреждают эксперты.

Какие из них можно давать собакам:

  • Тыква: это отличный низкокалорийный овощ, который улучшает состояние шерсти и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Тыква прекрасно подходит в качестве лакомства.
  • Кабачки: кабачки содержат множество питательных веществ, улучшающих здоровье собаки. Лучше всего давать их сырыми.
  • Огурцы: этот овощ полезен как для людей, так и для собак. Огурцы могут улучшить работу почек и поддержать сердечно-сосудистую систему питомца.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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