Ваш пес будет вам благодарен: овощи, которые обязательно нужно включить в рацион

Какими овощами можно угостить собаку: эксперты назвали лучшие варианты

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие знают, что овощи богаты питательными веществами. Они могут оказать замечательное воздействие на здоровье и внешний вид собак.

Фото: commons.wikimedia.org by Rene Cortin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако не все овощи полезны или безопасны для домашних животных, предупреждают эксперты.

Какие из них можно давать собакам:

Тыква : это отличный низкокалорийный овощ, который улучшает состояние шерсти и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Тыква прекрасно подходит в качестве лакомства.

: это отличный низкокалорийный овощ, который улучшает состояние шерсти и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Тыква прекрасно подходит в качестве лакомства. Кабачки : кабачки содержат множество питательных веществ, улучшающих здоровье собаки. Лучше всего давать их сырыми.

: кабачки содержат множество питательных веществ, улучшающих здоровье собаки. Лучше всего давать их сырыми. Огурцы: этот овощ полезен как для людей, так и для собак. Огурцы могут улучшить работу почек и поддержать сердечно-сосудистую систему питомца.