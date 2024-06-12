Ваш пес будет вам благодарен: овощи, которые обязательно нужно включить в рацион
Какими овощами можно угостить собаку: эксперты назвали лучшие варианты
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12.06.2024 16:52
Многие знают, что овощи богаты питательными веществами. Они могут оказать замечательное воздействие на здоровье и внешний вид собак.
Фото: commons.wikimedia.org by Rene Cortin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Однако не все овощи полезны или безопасны для домашних животных, предупреждают эксперты.
Какие из них можно давать собакам:
Тыква: это отличный низкокалорийный овощ, который улучшает состояние шерсти и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Тыква прекрасно подходит в качестве лакомства.
Кабачки: кабачки содержат множество питательных веществ, улучшающих здоровье собаки. Лучше всего давать их сырыми.
Огурцы: этот овощ полезен как для людей, так и для собак. Огурцы могут улучшить работу почек и поддержать сердечно-сосудистую систему питомца.
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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.