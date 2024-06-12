Ваша собака смотрит телевизор? Узнайте, что он видит на самом деле

Что собаки видят на экране телевизора

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки редко обращают внимание на телевизор.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Однако иногда люди замечают, как их четвероногие друзья смотрят на экран. В таких случаях у владельца может возникнуть вопрос: "А действительно ли мой питомец видит чёткое изображение?"

Следует отметить, что собаки далеко не всегда видят на экране то же, что и человек. Это объясняется особенностями их зрения.

Что видит собака на телевизоре

Это зависит от двух факторов: возраста телевизора и преобладающих цветов на экране. Если телевизор очень старый, собака видит мерцающий свет и вряд ли сможет что-то разобрать.

Если устройство более современное, животное, вероятно, видит более плавное изображение. Но даже в этом случае собака может не понять, что именно показывается на экране.

Если на экране преобладают синие, жёлтые и зелёные цвета, собака, скорее всего, увидит большую часть изображения. Однако если преобладают другие оттенки, питомец вряд ли увидит что-то чёткое.