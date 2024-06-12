Ваша собака смотрит телевизор? Узнайте, что он видит на самом деле

Собаки редко обращают внимание на телевизор.
Однако иногда люди замечают, как их четвероногие друзья смотрят на экран. В таких случаях у владельца может возникнуть вопрос: "А действительно ли мой питомец видит чёткое изображение?"
Следует отметить, что собаки далеко не всегда видят на экране то же, что и человек. Это объясняется особенностями их зрения.
Что видит собака на телевизоре
Это зависит от двух факторов: возраста телевизора и преобладающих цветов на экране. Если телевизор очень старый, собака видит мерцающий свет и вряд ли сможет что-то разобрать.
Если устройство более современное, животное, вероятно, видит более плавное изображение. Но даже в этом случае собака может не понять, что именно показывается на экране.
Если на экране преобладают синие, жёлтые и зелёные цвета, собака, скорее всего, увидит большую часть изображения. Однако если преобладают другие оттенки, питомец вряд ли увидит что-то чёткое.
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