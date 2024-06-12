Ночной кошмар: почему ваша кошка активна по ночам и как с этим бороться

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Почему кошка активна по ночам: эксперты назвали 3 главные причины

1:04
Зоосфера » Кошки

Многие часто замечают, что распорядок дня хозяина и его питомца не всегда совпадают.

Почему кошка активна по ночам: эксперты назвали 3 главные причины
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это может осложнять совместную жизнь.

Тем не менее, выяснив причины такого поведения, можно подкорректировать ночную активность любимца.

Почему кошка активна по ночам

Это естественно для животного

Эксперты напоминают, что для кошек нормально быть активными ночью, охотясь и проявляя другую активность. Чтобы питомец адаптировался к вашему графику, нужно соблюдать режим дня.

Создайте комфортное спальное место для питомца, регулярно проветривайте помещение и устраняйте источники света.

Кошка спала весь день

Несмотря на то, что кошки нуждаются во сне, они не могут спать бесконечно. Если питомец спал весь день и вечер, ночью можно ожидать его активности.

Недостаток игр и внимания

Чтобы кошка не развлекала себя ночью, уделите ей хотя бы полчаса вечером для совместных игр.

Если питомец устанет, он будет спокойно спать ночью.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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