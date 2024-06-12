Почему ваша собака перестала радоваться: раскрываем тайные причины

Хорошее настроение собаки может ухудшиться не только из-за того, что её накажет хозяин или оставит скучать одной в квартире, пока сам уходит на работу.
Существуют более важные причины, о которых стоит знать и помнить.
Давайте разберёмся, почему питомец вдруг перестаёт интересоваться играми, едой и даже отказывается идти на прогулку.
Все это признаки плохого настроения или, как говорят люди, депрессии.
Собачье настроение
Во-первых, у питомца формируется эмоциональная связь с хозяином. Они ощущают настроение и эмоции человека.
Поэтому если хозяин грустит, верный четвероногий друг вряд ли будет радоваться в это сложное для хозяина время.
Во-вторых, настроение собаки может испортить соседский питомец или питомец-сожитель. Например, кот или кошка часто проявляют агрессию, когда собака просто хочет с ними познакомиться поближе.
В-третьих, эмоции могут быть связаны с гормонами.
Если это подрастающий пес, будущая половозрелая особь, то гормональный фон может повлиять на его привычное поведение.
Аналогичные ситуации возникают из-за сезонных изменений, и также говорят, что собаки реагируют на изменение давления, магнитные бури и погодные явления в целом.
В-четвёртых, распорядок дня.
Настроение может ухудшиться, если собака погуляла на улице меньше положенного времени, если её забыли покормить или покормили не тем, и вообще невниманием хозяина к её нуждам.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?