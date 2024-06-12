Почему ваша собака перестала радоваться: раскрываем тайные причины

Может ли у собаки испортиться настроение: признаки депрессии у питомца

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Хорошее настроение собаки может ухудшиться не только из-за того, что её накажет хозяин или оставит скучать одной в квартире, пока сам уходит на работу.

Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Существуют более важные причины, о которых стоит знать и помнить.

Давайте разберёмся, почему питомец вдруг перестаёт интересоваться играми, едой и даже отказывается идти на прогулку.

Все это признаки плохого настроения или, как говорят люди, депрессии.

Собачье настроение

Во-первых, у питомца формируется эмоциональная связь с хозяином. Они ощущают настроение и эмоции человека.

Поэтому если хозяин грустит, верный четвероногий друг вряд ли будет радоваться в это сложное для хозяина время.

Во-вторых, настроение собаки может испортить соседский питомец или питомец-сожитель. Например, кот или кошка часто проявляют агрессию, когда собака просто хочет с ними познакомиться поближе.

В-третьих, эмоции могут быть связаны с гормонами.

Если это подрастающий пес, будущая половозрелая особь, то гормональный фон может повлиять на его привычное поведение.

Аналогичные ситуации возникают из-за сезонных изменений, и также говорят, что собаки реагируют на изменение давления, магнитные бури и погодные явления в целом.

В-четвёртых, распорядок дня.

Настроение может ухудшиться, если собака погуляла на улице меньше положенного времени, если её забыли покормить или покормили не тем, и вообще невниманием хозяина к её нуждам.