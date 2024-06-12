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Самые главные правила во время прогулки с собакой

Кинологи назвали главные правила прогулки с собакой

2:38
Зоосфера » Собаки

Проблем с выгулом собаки не возникает, когда она живет в частном доме. Обычно ей предоставляется свобода действий хотя бы на территории дома. Однако городским жителям тоже хочется завести четвероногого друга.

Кинологи назвали главные правила прогулки с собакой
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Конечно, с ним придется гулять самостоятельно. А чтобы прогулки проходили удачно, необходимо соблюдать несколько важных правил.

Нельзя выходить на улицу без ошейника и поводка

Собака может внезапно убежать и попасть в неприятности, но поводок поможет удерживать её. Однако не стоит слишком сильно затягивать ошейник. Необходимо выбрать такой размер ремешка, при котором псу будет легко дышать, но при этом он не сможет самостоятельно его снять.

Необходимо приучить собаку всегда находиться рядом с хозяином

Конечно, поведение собак не всегда предсказуемо. Например, она может начать агрессивно реагировать на других животных и рваться к ним, но команда "Рядом!" поможет избежать подобных ситуаций.

За каждое хорошее или плохое поведение собака должна получать соответствующую "награду"

Если питомец ведет себя хорошо, можно похвалить его, погладить и дать лакомство. Если же собака ведет себя неподобающим образом, следует строго её об этом уведомить. Кричать не стоит — такая методика воспитания неэффективна. Лучше высказать замечание спокойно, но уверенно. Собаки, возможно, не понимают слов, но хорошо улавливают интонацию. По интонации они начинают понимать, как поступили в той или иной ситуации.

Учитывать необходимо не только поведение собаки, но и погодные условия

Если на улице дождь или сильная жара, лучше остаться дома, чтобы не подвергать себя и животное неприятным ощущениям. Если прогулки в жару избежать невозможно, стоит взять с собой воду для питомца.

Важно убирать за своей собакой, если она справила нужду

На прогулку всегда нужно брать совок и плотный пакет. Это пока не слишком распространено среди владельцев домашних животных, но так будет правильнее. Ведь никто не хочет случайно наступить в чужие экскременты.

Таким образом, прежде чем заводить собаку в городской квартире, стоит учитывать, что прогулки с ней потребуют соблюдения особых правил. Если человек не готов к этим правилам, лучше отложить заведение собаки до более подходящего момента.

Ведь собака всегда нуждается в правильном воспитании, независимо от того, живет ли она в частном доме или квартире.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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