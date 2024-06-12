Почему кошка сильно линяет: этому есть логичное объяснение

Ветеринары рассказали, почему кошка сильно линяет

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Все владельцы кошек сталкиваются с разбросанной по всему дому шерстью. Питомцы теряют шерсть так же, как люди теряют волосы. Однако линька часто становится причиной отказа от животных. Между тем, линька обычно не начинается без причины. Так в чем же дело?

Фото: flickr.com by Craig Sunter is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Есть несколько причин сильной линьки у кошек.

Среди них выделяются:

погодные условия;

неправильное питание;

проблемы с гормонами;

слабый иммунитет;

аллергии;

паразиты, находящиеся на коже или внутри организма.

Погода

Если кошка ведет себя как обычно, здорова и активна, причина может быть в линьке из-за смены погоды. Живущим в квартирах кошкам сложно определять погоду, поэтому источником служит центральное отопление, которое сигнализирует организму о начале линьки.

Питание

Неправильное питание означает экономию на корме или кормление едой с человеческого стола. Лучше подбирать пищу по возрасту и индивидуальным параметрам кошки для ее пользы.

Как этого добиться?

Попробуйте сменить корм на более качественный и дорогой. Расход такого корма меньше, чем эконом-класса. Приобретите специальные витамины для кошек, которые укрепят шерсть и улучшат общее состояние. Ветеринар может выписать средства от сильного выпадения шерсти. Для ускорения линьки можно вычесывать кошку специальной щеткой, что будет приятно животному и сократит уборку шерсти, а также улучшит кровообращение.

Заболевания

Если кошка выглядит уставшей, малоподвижной и не ест, срочно отведите ее к ветеринару. Он проведет осмотр и назначит лечение.

Таким образом, линька у кошек может иметь разные причины. Чтобы уменьшить потерю шерсти, следите за здоровьем, питанием и активностью вашей любимицы.