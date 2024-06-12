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Как ухаживать за кошкой после стерилизации: основные моменты

Ветеринары рассказали о правилах ухода за кошкой, которую стерилизовали

2:35
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы животных считают, что их питомца необходимо стерилизовать.

Ветеринары рассказали о правилах ухода за кошкой, которую стерилизовали
Фото: wikimapia by Atasoy.emrah is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

С котами все довольно просто, а вот кошки могут устраивать "концерты" и приносить потомство.

Стерилизация — это отличный способ избежать подобных проблем. Однако после операции кошки нуждаются в особом уходе.

Питание и питье

После операции не стоит кормить кошку в течение суток. Для кошки медицинская процедура — это стресс и боль, поэтому лишние неприятности ей ни к чему.

Можно давать воду, если кошка проявляет жажду. В противном случае хозяин должен периодически смачивать рот и нос питомца водой, которую кошка сама слижет. Через сутки после операции можно предлагать кошке легкую пищу, например, кефир. Сухой корм стоит исключить на несколько дней.

Двигательная активность

Важно ограничить движения кошки после операции. Ей категорически нельзя быстро бегать или прыгать, поэтому за питомцем нужно присматривать.

Защитный воротник

Многих беспокоит, зачем нужен специальный конус после операции. Однако защитный воротник спасает жизнь кошке, не позволяя ей трогать швы.

Если снять воротник, кошка может разгрызть послеоперационный шов, что приведет к осложнениям.

Хозяевам придется смириться с тем, что их питомец будет некоторое время дезориентирован и может случайно что-то сбить или врезаться.

Снимать воротник можно только на время еды. Ни в коем случае нельзя позволять кошке снимать его самостоятельно, так как это опасно для ее здоровья. Придется проявить терпение.

Восстановление после операции занимает около двух недель. Лучше всего проводить стерилизацию, когда кто-то из членов семьи может постоянно находиться дома, чтобы присматривать за питомцем. В противном случае кошка рискует своим здоровьем.

Таким образом, за стерилизованной кошкой нужен особый уход, сильно отличающийся от привычного. Некоторые люди могут выражать недовольство по поводу проведенной операции, но их мнение не должно вас беспокоить.

Иногда стерилизация даже полезна для кошки. Главное — соблюдать все правила подготовки и ухода после операции, включая голодание в течение суток. Все подробности лучше уточнить у ветеринара, который точно знает, что можно и что нельзя делать до и после операции.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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