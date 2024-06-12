Особенности собачьего носа: это должен знать каждый хозяин

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Ученые назвали особенности собачьего носа

Зоосфера » Собаки

Международная группа ученых из Университета Лунда в Швеции и Университета Этвоша Лорана в Венгрии обнаружила уникальные свойства собачьего носа.

Ученые назвали особенности собачьего носа
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Выяснилось, что собачьи носы способны улавливать слабое тепловое излучение.

На кончике собачьего носа находится особая гладкая кожа, известная как ринарий.

При этом нос у собак всегда холоднее, чем окружающая среда.

Кроме того, на кончике носа сосредоточено множество нервных окончаний. В рамках исследования ученые тренировали трех собак.

Специалисты стремились научить животных с расстояния 1,6 метра выбирать между теплым объектом и объектом с температурой, близкой к температуре окружающей среды.

Все три собаки успешно справились с заданием.

Ученые отмечают, что собаки действовали практически вслепую.

Выявленные особенности были подтверждены с помощью МРТ, что подтвердило уникальность этой способности. Исследователи предполагают, что собаки унаследовали эту способность от своих предков. Считается, что их древние предки использовали это чувство для обнаружения тепла жертвы во время охоты.

Возможно, со временем это чутье притупилось, так как у современных собак на больших расстояниях этот "сенсор" почти не функционирует.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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