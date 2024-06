Особенности собачьего носа: это должен знать каждый хозяин

Международная группа ученых из Университета Лунда в Швеции и Университета Этвоша Лорана в Венгрии обнаружила уникальные свойства собачьего носа.

Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic