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Удивительные факты о кошках: такого вы еще не слышали

Названы необычные факты о кошках

2:43
Зоосфера » Кошки

В первый день весны в некоторых странах традиционно отмечается День кошки. Сегодняшний день в календаре посвящен этим пушистым созданиям и в России.

Названы необычные факты о кошках
Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ученые решили поделиться новыми открытиями, сделанными в процессе наблюдения за кошками. Например, японские исследователи из Университета Токио выяснили, распознают ли кошки свои клички.

Для этого использовались различные подходы к анализу поведения кошек. Ученые наблюдали за животными, живущими в домах, приютах и кафе. При этом воспроизводились различные звуки в присутствии кошек.

Для каждого кота владельцы или волонтеры записали специальный набор звуков. Среди них было имя кота, а остальные представляли собой случайные слова или имена других кошек.

Когда хозяев не было в зоне видимости, ученые проигрывали записанные звуки. В основном, сначала звучали четыре случайных слова, а затем имя кошки.

Исследователи предположили, что кошки могут привыкать к определенному ряду звуков, и что их мозг реже реагирует на постоянно повторяющийся стимул. Однако эксперимент показал, что кошки сильнее всего реагировали на свои имена, практически игнорируя предыдущие слова.

Эти результаты оставались верными даже тогда, когда звуки воспроизводились голосом незнакомого человека. Таким образом, ученые подтвердили, что кошки способны выделять свои имена из множества других слов.

Американские ученые также внесли свой вклад, исследуя, сколько времени требуется кошкам, чтобы снять стресс у своих владельцев. Для этого они собрали четыре группы добровольцев.

В первой группе участники гладили кошек, во второй — наблюдали, как это делают другие. Третья группа рассматривала фотографии кошек, а четвертая просто находилась в комнате с кошкой без взаимодействия с ней.

Результаты показали, что избавиться от стресса удалось только участникам первых двух групп. Во время поглаживания кошек человек массирует не только животное, но и свою ладонь, что способствует снижению уровня стресса.

При поглаживании вырабатывается окситоцин, известный как гормон счастья, а уровень кортизола, гормона стресса, снижается. Оказалось, что кошки могут помочь даже при тяжелой депрессии, не позволяя хозяевам замыкаться в своих переживаниях, так как требуют внимания и ухода.

Специалисты рекомендуют гладить кошку в течение 15-20 минут, чтобы полностью избавиться от стресса.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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