Кому не стоит заводить бойцовскую собаку: будьте внимательны

Бойцовские собаки требуют особого внимания и ухода, поэтому только опытный владелец при содействии кинолога сможет обеспечить питомцу надлежащее воспитание.
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Сложность дрессировки обусловлена тем, что этих собак специально выводили для участия в боях, которые сейчас запрещены законом.
Такие собаки могут изначально проявлять агрессивное и доминантное поведение, поэтому эксперт по дрессировке собак Дженсен Дарк рассказал, кому не следует заводить такого питомца:
У вас нет достаточного времени для собаки. Питомцу необходимо много гулять, тренироваться и заниматься. Это требует значительного количества свободного времени. В противном случае вы не сможете обеспечить безопасность себе и окружающим.
У вас недостаточно знаний о воспитании собак этой породы. Сначала стоит изучить много специализированной литературы и объективно оценить свои возможности.
У вас есть маленький ребенок. Вам придется выбирать, кому уделить первоочередное внимание — собаке или ребенку.
Людям, склонным к агрессивному поведению. Они могут воспринимать животное как источник дополнительной силы, что может привести к негативным последствиям.
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