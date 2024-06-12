Кому не стоит заводить бойцовскую собаку: будьте внимательны

Кинолог Дарк рассказал, кому не стоит заводить бойцовскую собаку

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Бойцовские собаки требуют особого внимания и ухода, поэтому только опытный владелец при содействии кинолога сможет обеспечить питомцу надлежащее воспитание.

Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Сложность дрессировки обусловлена тем, что этих собак специально выводили для участия в боях, которые сейчас запрещены законом.

Такие собаки могут изначально проявлять агрессивное и доминантное поведение, поэтому эксперт по дрессировке собак Дженсен Дарк рассказал, кому не следует заводить такого питомца:

У вас нет достаточного времени для собаки. Питомцу необходимо много гулять, тренироваться и заниматься. Это требует значительного количества свободного времени. В противном случае вы не сможете обеспечить безопасность себе и окружающим.

У вас недостаточно знаний о воспитании собак этой породы. Сначала стоит изучить много специализированной литературы и объективно оценить свои возможности.

У вас есть маленький ребенок. Вам придется выбирать, кому уделить первоочередное внимание — собаке или ребенку.

Людям, склонным к агрессивному поведению. Они могут воспринимать животное как источник дополнительной силы, что может привести к негативным последствиям.