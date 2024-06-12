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Как выбирать корм для собаки: советы ветеринаров

Ветеринары рассказали, как выбрать корм для собаки

2:42
Зоосфера » Собаки

Выбор правильного питания для вашей собаки — это одна из важнейших обязанностей владельца.

Ветеринары рассказали, как выбрать корм для собаки
Фото: Wikipedia by Maja Dumat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Думая о питании вашего питомца, прежде всего следует учитывать, что рацион должен полностью удовлетворять его потребности.

Не стоит полагаться только на вкусовые предпочтения собаки. Важно знать, как определить качественный корм для животных.

Основные правила

Читая этикетку, обратите внимание на то, является ли продукт полноценным кормом. Это крайне важно, так как под видом полноценного питания часто продаются лишь добавки к основному рациону.
Только полноценный корм является нормальным вариантом для собаки, поскольку при правильной дозировке он полностью удовлетворяет потребности животного в питательных веществах и витаминах.
Если вашей собаке нужен специализированный рацион, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром или специалистом по кормлению животных по поводу размера порций и возможных добавок.
Особое питание может понадобиться из-за возраста, физиологического состояния, уровня активности или аллергии на определённые компоненты.
Функциональный корм — это подходящее решение, которое, помимо основных питательных веществ, содержит биологически активные добавки, положительно влияющие на организм собаки.
Благодаря этому устраняются и предотвращаются различные заболевания, а самочувствие вашего питомца значительно улучшается.
В магазинах можно найти корм для собак с содержанием до 90% мяса и продуктов животного происхождения. На первый взгляд может показаться, что чем больше мяса, тем лучше.
Однако, оказывается, что не каждый корм с высоким содержанием мяса полезен. Он может содержать много белка, но при этом не иметь других необходимых компонентов.
Содержание 90% мяса и продуктов животного происхождения часто означает наличие бульона. Белок в корме должен быть питательным, содержащим все необходимые аминокислоты и хорошо усваиваемым.
В лучших кормах для собак усвояемость белка достигает 90-95%, что зависит от используемого сырья.
Выбор правильного питания для вашей собаки крайне важен, так как от этого зависит её здоровье и долголетие. Человек всегда стремится выбирать качественную и здоровую пищу для себя, и то же самое должно касаться вашего питомца.

Поэтому не экономьте на корме для вашей собаки, выбирайте качественный продукт, а не тот, что часто рекламируют.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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