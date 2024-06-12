Как вырастить ребенка в окружении животных: советы психолога

Психологи рассказали, как вырастить ребенка в окружении животных

3:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние животные все чаще становятся полноправными членами наших семей.

Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Но что делать, когда в доме появляется ребенок?

Как избежать неприятных инцидентов? Может ли животное навредить ребенку? А что насчет заболеваний, передающихся от собак и кошек?

Как научить ребенка уважать животных? Ответы на эти вопросы вы найдете в тексте ниже.

Чем раньше, тем лучше! Нет необходимости ждать, пока ребенок подрастет, чтобы завести домашнего питомца. Чем раньше малыш начнет привыкать к присутствию четвероногого друга, тем лучше.

Конечно, в начале знакомства вы должны участвовать в процессе, контролировать их взаимодействие и наблюдать за реакцией друг друга. Покажите своему ребенку, как подходить к собаке или кошке. Объясните, что нельзя дергать животное за шерсть и уши, а следует аккуратно гладить.

Ранний правильный контакт между вашим ребенком и питомцем может положительно повлиять на воспитание малыша. Психологи утверждают, что правильное отношение к животным помогает в дальнейшем взаимодействии со сверстниками в детском саду и школе.

Да, ребенок и собака в доме — отличная идея.

Ребенок и собака дома

Перед тем как ребенок появится в вашем доме, подготовьте собаку к новым запахам. Дайте ей понюхать новую одежду малыша, угощая при этом лакомством — так собака будет чувствовать себя увереннее рядом с ребенком.

Когда ребенок переступит порог дома, дайте собаке возможность привыкнуть к нему — пусть она понюхает малыша и не пугайтесь, если она решит его лизнуть.

Много говорится о заболеваниях, передающихся от собак. Это, например, чесотка, бешенство, токсокароз и гиардиоз. Чтобы защитить ребенка от последних двух, необходимо соблюдать основные правила гигиены.

Следите за тем, что ребенок кладет в рот, и не забывайте мыть ему руки после каждой игры с собакой. Главное, чтобы животное было своевременно вакцинировано.

Как подготовить кошку к появлению ребенка и какие болезни они могут переносить?

Перед тем как принести ребенка домой, отведите кошку к ветеринару для проверки на заболевания. Как и в случае с собакой, кошка должна привыкнуть к новым запахам и местам.

Позвольте ей исследовать детскую комнату, свободно ходить среди новой мебели и оборудования, а также покажите, где ей можно прыгать, а где нельзя.

Заболевания, передающиеся от кошек, частично совпадают с теми, что передаются от собак, и профилактика должна быть аналогичной.

Кроме того, кошки могут переносить такие заболевания, как бартонеллез (болезнь кошачьей царапины), хламидиоз, конъюнктивит и кератит.

Чтобы защитить ребенка от этих заболеваний, необходимо соблюдать особую гигиену. Регулярно подстригайте кошачьи когти, чаще чистите туалет и обследуйте животное каждые три-шесть месяцев.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете спокойно наблюдать, как ваш ребенок растет в компании четвероногих друзей.