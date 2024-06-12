Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант

Ветеринары назвали лучший корм для кошек

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Питание кошки должно быть полноценным и содержать натуральные компоненты. Это поможет питомцу оставаться активным и вести здоровый образ жизни.

Фото: openverse.org by mmechtley is licensed under CC BY-SA 2.0.

Обеспечить кошку полноценным питанием самостоятельно сложно, поэтому выгоднее использовать готовые корма, которые уже включают необходимые витамины и минералы.

При выборе корма важно понимать различия между представленными на рынке продуктами. Корма для кошек делятся на классы, что облегчает выбор подходящего по качеству и цене варианта.

Консервы

Эти корма содержат высоко сбалансированные витамины и полезные вещества, что делает их привлекательными для всех кошек. Влажность продукта уменьшает потребность в дополнительной жидкости, поэтому кошке не обязательно пить воду после еды. Герметичная упаковка позволяет долго хранить корм в свежем состоянии. Открытые банки должны быть использованы за несколько приемов пищи и храниться в прохладном месте.

Влажный корм

Этот вид корма включает небольшие кусочки сбалансированной пищи в соусе. Он менее влажный, чем консервы, и подходит для одного или нескольких приемов пищи. Влажный корм содержит все необходимые для здоровья кошки питательные вещества.

Сухой корм

Полезность сухого корма обусловлена несколькими факторами. При поедании такого корма у кошки естественным образом очищается зубной налет. Этот корм можно долго хранить, что удобно для владельцев, часто отсутствующих дома. Сухой корм можно насыпать в миску с запасом, не опасаясь его порчи, но обязательно следует обеспечить кошку свежей водой.

Классы кормов

Не все корма содержат полезные вещества. Некоторые виды не содержат необходимых витаминов, и их использование следует ограничивать.

Эконом-класс

Корм эконом-класса предназначен только для утоления голода. Он не содержит достаточного количества витаминов и полезных веществ и не подходит для постоянного питания из-за низкой пищевой ценности.

Премиум-класс

Корма премиум-класса включают натуральные мясные продукты и рекомендуются в качестве основного питания. Эти корма сбалансированы и поддерживают здоровый образ жизни кошки.