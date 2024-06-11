Тонкости владения пушистой кошкой: каждый кошатник обязан это знать

Россиянам назвали все тонкости владения пушистой кошкой

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Пушистые кошки очень популярны, так как большинству людей нравится держать на руках такого "мягкого" питомца.

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Однако, в отличие от своих короткошерстных собратьев, эти кошки требуют особого и регулярного ухода. Поэтому важно честно оценить свои возможности и наличие свободного времени. Будущий хозяин пушистой кошки должен быть абсолютно уверен, что сможет ухаживать за своим питомцем.

На что стоит обратить внимание потенциальному владельцу пушистой кошки:

Шерсть нуждается в специальном уходе. Вам нужно приобретать особый шампунь для вашей породы в ветеринарном магазине.

Также придется запастись специальными инструментами для вычесывания шерсти, которыми необходимо регулярно пользоваться. Не ждите, пока внешний вид питомца "закричит" о необходимости ухода: вычесывайте кошку до образования колтунов.

Все знают, насколько кошки чистоплотны. При вылизывании кошек с густым шерстяным покровом большое количество волос попадает в их организм. Поэтому для профилактики нужно добавлять к обычной еде специальный корм для выведения шерсти.