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Как собака влияет на психическое здоровье: ответ экспертов

Врачи ответили, как собака влияет на психическое здоровье человека

1:05
Зоосфера » Собаки

Наличие домашнего питомца заметно улучшает самочувствие человека, и трудно спорить с тем, что животные делают нашу жизнь более насыщенной.

Врачи ответили, как собака влияет на психическое здоровье человека
Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Особенно благотворное влияние на психическое здоровье оказывают собаки: по мнению ученых, они способны защитить человека от такой серьезной болезни, как шизофрения.

К такому заключению пришли зарубежные специалисты в результате ряда научных исследований.

Собаки требуют постоянного контакта с человеком: если хозяева кошек могут иногда "забыть" о своих питомцах, то с собаками такое невозможно.

Собака всегда будет напоминать вам о своем присутствии, следовать за вами и просить вывести ее на прогулку. Именно такая настойчивость делает собаку ценным компаньоном: постоянное взаимодействие с псом помогает защититься от шизофрении. Также известно, что собака может ускорить выздоровление хозяина от биполярного расстройства.

У кошек таких полезных качеств не обнаружено.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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