Как собака влияет на психическое здоровье: ответ экспертов

Наличие домашнего питомца заметно улучшает самочувствие человека, и трудно спорить с тем, что животные делают нашу жизнь более насыщенной.
Особенно благотворное влияние на психическое здоровье оказывают собаки: по мнению ученых, они способны защитить человека от такой серьезной болезни, как шизофрения.
К такому заключению пришли зарубежные специалисты в результате ряда научных исследований.
Собаки требуют постоянного контакта с человеком: если хозяева кошек могут иногда "забыть" о своих питомцах, то с собаками такое невозможно.
Собака всегда будет напоминать вам о своем присутствии, следовать за вами и просить вывести ее на прогулку. Именно такая настойчивость делает собаку ценным компаньоном: постоянное взаимодействие с псом помогает защититься от шизофрении. Также известно, что собака может ускорить выздоровление хозяина от биполярного расстройства.
У кошек таких полезных качеств не обнаружено.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?