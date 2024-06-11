Что делать, если кошка точит когти о мебель: самые действенные советы

Да, пожалуй, самое неприятное, когда в доме есть коты или кошки, это то, что они точат когти об самые неподходящие вещи, такие как мягкая мебель.
Некоторые "знатоки" решают отрезать своим питомцам когти.
Но это невероятно жестоко по отношению к животным. Это все равно что отрубить человеку руку до локтя.
Ведь кошки с помощью когтей не только защищаются, но и могут сохранить себе жизнь.
И даже если у вас дома есть роскошная итальянская мягкая мебель, не ругайте и не наказывайте своих любимцев. Если они выбрали дорогостоящие стулья с мягкой обивкой, не стоит негодовать. Просто примите, что это теперь их стулья.
Однако встречаются и такие ненасытные коты, которые могут точить когти не только о мягкую мебель, но и о детскую коляску.
Конечно, это абсолютно недопустимо, так как с этой коляской вам еще нужно выходить на прогулку, а детские вещи необходимо беречь.
Поэтому, прежде чем завести кота, важно четко осознать, что к некоторым его потребностям и привычкам следует относиться философски.
Ведь любую мебель можно обновить или заменить на новую. Но любящее, нежное и теплое существо ничем не заменишь.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?