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Что делать, если кошка точит когти о мебель: самые действенные советы

Эксперты ответили, как отучить кошку точить когти о мебель

1:17
Зоосфера » Кошки

Да, пожалуй, самое неприятное, когда в доме есть коты или кошки, это то, что они точат когти об самые неподходящие вещи, такие как мягкая мебель.

Эксперты ответили, как отучить кошку точить когти о мебель
Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Некоторые "знатоки" решают отрезать своим питомцам когти.

Но это невероятно жестоко по отношению к животным. Это все равно что отрубить человеку руку до локтя.

Ведь кошки с помощью когтей не только защищаются, но и могут сохранить себе жизнь.

И даже если у вас дома есть роскошная итальянская мягкая мебель, не ругайте и не наказывайте своих любимцев. Если они выбрали дорогостоящие стулья с мягкой обивкой, не стоит негодовать. Просто примите, что это теперь их стулья.

Однако встречаются и такие ненасытные коты, которые могут точить когти не только о мягкую мебель, но и о детскую коляску.

Конечно, это абсолютно недопустимо, так как с этой коляской вам еще нужно выходить на прогулку, а детские вещи необходимо беречь.

Поэтому, прежде чем завести кота, важно четко осознать, что к некоторым его потребностям и привычкам следует относиться философски.

Ведь любую мебель можно обновить или заменить на новую. Но любящее, нежное и теплое существо ничем не заменишь.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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