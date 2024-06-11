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В Японии исследуют способы продления жизни кошек

В Японии изготовили препарат для продления жизни кошек

2:16
Зоосфера » Кошки

Японские фармацевты и ветеринары поставили перед собой задачу разработать препарат для продления жизни кошек. 

В Японии изготовили препарат для продления жизни кошек
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Средняя продолжительность жизни домашних котов составляет 15 лет. Однако породистые животные зачастую живут меньше. Ветеринары стремятся найти способы продлить жизнь питомцам, и, кажется, им это удалось.

Иммунолог Тору Миядзаки из Токийского университета вместе с командой разработал препарат, который может значительно увеличить продолжительность жизни кошек. Препарат уже прошёл клинические испытания, которые показали многообещающие результаты.

Основной компонент препарата — белок-ингибитор, который помогает почкам животных удалять вредные вещества с помощью иммуноглобулинов. Исследования показали, что у кошек этот белок не всегда функционирует должным образом, из-за чего почки не могут эффективно выводить токсины из организма. В результате многие кошки умирают от хронической почечной недостаточности (ХПН).

Новый препарат, по словам учёных, может решить эту проблему. В идеале он позволит продлить жизнь кошкам до 30 лет. Препарат также может помочь даже неизлечимо больным животным.

Сейчас специалисты работают над снижением стоимости препарата. Предполагается, что он появится на рынке в 2025 году.

Миядзаки уже давно занимается исследованиями в области борьбы с ХПН, но финансирование проекта было приостановлено во время пандемии коронавируса. В 2022 году эксперт сообщил СМИ о нехватке средств. После этого любители кошек со всего мира начали переводить учёному деньги, чтобы он мог сосредоточиться на исследовании.

В результате Миядзаки получил около 300 миллионов японских иен (примерно 2 миллиона долларов США). После этого он ушёл из университета и сосредоточился на создании препарата.

Остаётся надеяться, что препарат окажется эффективным, а иммунолог не окажется нечист на руку, и его наработки в самом деле позволят котикам жить дольше их естественного срока. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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