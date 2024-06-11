Хозяин 29-летней кошки рассказал, чем он её кормит

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Британец Лесли Гринхоуг живёт в графстве Чешир со своей кошкой Милли, которой уже 29 лет. Мужчина планирует подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы её признали самой старой кошкой на планете, как сообщает The Daily Star.

Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

69-летний Гринхоуг рассказал, что кошка появилась на свет в 1995 году. 3-месячного котёнка решила забрать к себе его ныне покойная супруга Паула.

Лесли встретил Паулу в 2012 году на сайте знакомств, а с кошкой Милли познакомился, когда той уже было 16 лет. В апреле 2020 года жена Гринхоуга скончалась из-за коронавирусной инфекции, и он стал единственным владельцем Милли.

Мужчина рассказал, что не водит кошку к ветеринару, так как в этом нет необходимости.

Он также поделился информацией о рационе Милли. Кошка питается кошачьим кормом и курицей, но иногда может побаловать себя креветками и консервированным тунцом.

Несмотря на то что кошка передвигается не так быстро, как раньше, она всё ещё может прыгать. У Милли нет серьёзных проблем со здоровьем, но из-за возраста у неё ухудшился слух.