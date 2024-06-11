Их IQ выше ста: топ 3 самых умных пород собак

Некоторые породы собак выделяются своей высокой сообразительностью и способностью к обучению. Мы рассмотрим три породы собак, которые считаются одними из самых умных.
Бордер колли — это порода собак, известная своим умом и преданностью. Они часто занимают первые места в рейтингах самых умных пород. Бордер колли обладают высоким уровнем энергии и интеллекта, что делает их отличными партнерами для различных видов дрессировки.
Пудели — ещё одна порода собак, которая славится своим умом и обучаемостью. Пудели обладают высоким уровнем интеллекта, легко усваивают новую информацию и обожают участвовать в различных тренировках.
Дратхаар — это порода немецких гончих, которая сочетает в себе высокий уровень интеллекта и отличные рабочие качества. Они изначально были выведены для охоты на крупную дичь и обладают отличным чутьём и способностью к обучению.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.