Их IQ выше ста: топ 3 самых умных пород собак

Топ 3 самых умных пород собак

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Некоторые породы собак выделяются своей высокой сообразительностью и способностью к обучению. Мы рассмотрим три породы собак, которые считаются одними из самых умных.

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Бордер колли — это порода собак, известная своим умом и преданностью. Они часто занимают первые места в рейтингах самых умных пород. Бордер колли обладают высоким уровнем энергии и интеллекта, что делает их отличными партнерами для различных видов дрессировки.

Пудели — ещё одна порода собак, которая славится своим умом и обучаемостью. Пудели обладают высоким уровнем интеллекта, легко усваивают новую информацию и обожают участвовать в различных тренировках.

Дратхаар — это порода немецких гончих, которая сочетает в себе высокий уровень интеллекта и отличные рабочие качества. Они изначально были выведены для охоты на крупную дичь и обладают отличным чутьём и способностью к обучению.