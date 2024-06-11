Идеальный рацион для собаки: что даст ей здоровье и энергию?

Идеальный рацион для домашней собаки

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Правильное питание играет ключевую роль в здоровье и благополучии вашего питомца. Как и у людей, у собак существует оптимальный рацион, который обеспечивает им необходимые питательные вещества для поддержания здоровья и активной жизни.

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Белки играют важную роль в рационе собаки, поскольку они необходимы для роста, восстановления тканей и поддержания иммунитета. Источники белка могут включать мясо (говядину, курицу, индейку), рыбу и яйца. Для собаки среднего размера рекомендуется около 25-30% ежедневной доли корма в виде белка.

Жиры являются важным источником энергии и помогают усваивать некоторые витамины. Оптимальные источники жиров включают рыбий жир, куриное жирное мясо и растительные масла. Ориентировочно, жиры должны составлять около 10-15% рациона.

Углеводы также необходимы, но их доля в рационе может быть небольшой. Овощи и некоторые злаки, такие как рис или овсянка, могут быть хорошим источником углеводов. Однако следите за количеством углеводов и предпочтительно выбирайте цельные злаки.

В рационе вашей собаки должны быть овощи и фрукты. Они обеспечат важные витамины, минералы и антиоксиданты. Овощи, такие как морковь, брокколи, тыква, и фрукты, такие как яблоки или ягоды, могут быть отличным дополнением к основному рациону.

Порции должны соответствовать размеру и активности вашей собаки. Следите за калорийностью корма, чтобы избежать избыточного веса или недостатка энергии. Рекомендуется консультироваться с ветеринаром для определения оптимальной дневной нормы калорий и порций.

Имейте в виду, что у каждой собаки могут быть уникальные потребности. Некоторые собаки могут иметь пищевые аллергии или чувствительный желудок, поэтому выбор определенных ингредиентов может потребовать индивидуального подхода.