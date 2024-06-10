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Способ контроля над поведением собаки: научите её команде "Фу" всего за несколько минут

Как обучить собаку команде "Фу"

2:13
Зоосфера » Собаки

Обучение собаки командам не только полезно для контроля и безопасности, но и способствует улучшению взаимопонимания между вами и вашим питомцем. Команда "Фу" — одна из важных команд, которая поможет контролировать поведение собаки и предотвращать нежелательные действия.

Как обучить собаку команде "Фу"
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Начните с базового обучения. Прежде чем приступить к обучению команде "Фу", убедитесь, что ваша собака хорошо знает основные команды, такие как "Сидеть", "Лежать", "Стой" и "Место". Это поможет вашей собаке лучше понимать, что от неё требуется.

2. Подготовьте угощение. Для обучения используйте маленькие лакомства, которые ваш пёс любит. Это может быть кусочек собачьего корма или специальные лакомства для тренировок.

3. Покажите собаке игрушку или закуску, которую она хочет получить, держа её перед носом собаки.

4. Когда ваша собака заинтересуется игрушкой, произнесите команду "Фу" твёрдым и решительным голосом и одновременно отнимите её.

5. Поощряйте послушание. Как только собака перестанет интересоваться объектом и отвернётся от него после команды "Фу", немедленно похвалите её и дайте ей лакомство.

6. Повторяйте эту тренировку несколько раз в течение нескольких минут каждый день. 

7. Как только ваша собака начнёт реагировать на команду "Фу", увеличьте сложность, тренируя её в различных местах с разными отвлекающими факторами.

8. Практика в реальных ситуациях. Испытайте команду "Фу" в реальных ситуациях, когда ваша собака пытается достать что-то недопустимое или проявляет нежелательное поведение.

9. Будьте последовательными. Важно быть последовательным и терпеливым во время обучения. Не забывайте поощрять собаку за правильное выполнение команды.

10. Избегайте наказания. Избегайте наказания или грубости. Похвала более эффективна для обучения вашей собаки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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