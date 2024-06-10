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Кошка кусается? Узнайте причины и как этого избежать

Почему кошка кусается: 5 основных причин

1:29
Зоосфера » Кошки

Кошки — загадочные и грациозные существа, но иногда их поведение может вызывать недоумение. Одной из таких загадок являются внезапные укусы. Почему они это делают?

Почему кошка кусается: 5 основных причин
Фото: Wikipedia by stefan_fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Одной из самых частых причин кошачьих укусов является страх или защита. Если кошка чувствует угрозу или находится в стрессовой ситуации, она может использовать укусы как способ самозащиты.

Кошки — активные и игривые животные. В процессе игры они могут кусаться, что является нормальным поведением для них.

Иногда кошки могут кусаться из-за перенаправленной агрессии. Это происходит, когда кошка не может добраться до источника своего раздражения (например, другой кошки за окном) и перенаправляет свою агрессию на ближайший доступный объект, которым может стать человек.

Кошки, как и люди, могут кусаться, когда испытывают боль или дискомфорт. Если ваша кошка внезапно начала кусаться, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем, таких как зубные проблемы, инфекции или травмы.

Кошки могут использовать укусы как средство коммуникации. Они могут кусаться, чтобы показать, что им не нравится определённое поведение или чтобы установить границы. Например, если вы гладите кошку слишком долго или в месте, которое ей не нравится, она может укусить, чтобы остановить вас.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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