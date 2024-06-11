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Собаку какого пола лучше взять: выигрывают суки или кобели?

Кинологи объяснили, какого пола лучше взять собаку

3:18
Зоосфера » Собаки

Многие люди, выбирая собаку, задумываются, кого лучше взять — суку или кобеля?

Кинологи объяснили, какого пола лучше взять собаку
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На самом деле выбор пола не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Нужно просто узнать их различия и сделать вывод самостоятельно. В стае у кобелей и сук немного разные роли.

Определяющих факторов при выборе пола не так много.

Что нужно знать:

Суки обычно меньше кобелей, которые выглядят более мощными. Суки чаще имеют холерический темперамент, тогда как кобели ведут себя более спокойно и уравновешенно. Но это не всегда так.
Кобели часто выясняют отношения между собой, тогда как суки дерутся гораздо реже.
Без причины собаки дерутся редко. Сначала и те, и другие демонстрируют друг перед другом свою силу и превосходство.

Только если никто не уступает, начинается жестокая драка, где в ход идут зубы. Поэтому предотвратить драку можно всегда.

Правильно воспитанный кобель никогда не будет драться с сукой, даже если она сама на него нападает. К щенкам и молодым собакам суки относятся благожелательно.
Кобели могут показать щенку его место и ранг в стае, но делают это уверенно, не нанося тяжких увечий.

Однако так они поступают только с обнаглевшими щенками. С равными себе по силе и возрасту они действуют жестче.

Во время течки суки все окрестные псы будут сбегаться на запах к ней. Они будут подстерегать её на улице. Если собака содержится в вольере, его нужно укрепить, чтобы нежеланные гости не проникли к ней.
Выгуливать собаку в период течки весьма трудно, так как стая кобелей всех мастей будет постоянно кружить вокруг неё.

Недостаточно дрессированный кобель может устремиться вслед за сукой, не обращая внимания на крики своего хозяина. Но и плохо воспитанная сука в период течки может убежать от хозяина в поисках жениха.
У сук течка наступает раз или два раза в год, соответственно, появляется возможность появления щенков.
Во время течки, вынашивания потомства и три месяца после родов сука не в состоянии работать. Кобели от такой участи избавлены.

Если владелец хочет, чтобы кобель зарабатывал на вязках, то ему нужно серьезно заняться выставочной карьерой. Полезно также подумать о рекламе. С суками в этом отношении немного легче.

Контакт с собакой

Все остальные качества — способность к дрессировке, работоспособность, отношение к детям, привязанность к хозяину — зависят не от пола, а от владельца животного.

Как он правильно дрессирует своего питомца, как выстраивает отношения, насколько собака здорова. От хозяина зависит, насколько четвероногий друг захочет работать, выполнять приказы на площадке и в повседневной жизни.

Все достижения собаки зависят от контакта хозяина с ней и от методики обучения, а не от её пола.

Владелец должен иметь достаточно сильный характер, чтобы собака признала его превосходство. Только тогда он сможет добиться желаемых результатов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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