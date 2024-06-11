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Как отучит щенка грызть вещи в доме: самые действенные способы

Кинологи назвали способы отучить щенка грызть вещи в доме

4:07
Зоосфера » Собаки

Мы ответственны за тех, кого приручили.

Кинологи назвали способы отучить щенка грызть вещи в доме
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Особенно нуждаются в нашей заботе маленькие питомцы, которые еще ничего не понимают.

Перед тем как принести домой нового долгожданного питомца, необходимо убрать все опасные для него вещи в недоступное место.

В первую очередь уберите электрические и телефонные провода, а также обувь, особенно уличную. Объясните детям, что нужно обязательно убирать свои игрушки, книги и тетради. Щенки исследуют мир с помощью зубов так же, как мы используем руки. Естественно, что щенок пробует на зуб все, что его заинтересовало.

Для маленьких щенков необходимы специальные безопасные игрушки из латекса.

В возрасте от 3 до 6 месяцев у щенков меняются зубы, вызывая мучительный зуд в деснах. В этот период щенки становятся настоящими грызунами.

В зоомагазинах представлен широкий ассортимент игрушек для собак с пометкой "дента", включая веревки и специальные игрушки из литой резины.

Можно давать щенку сушеные лакомства, например, бараньи или кроличьи ушки, но не рекомендуется копыта, ноги и другие лакомства с костями.

Сырые говяжьи кости можно давать щенку только под присмотром. Не давайте щенку старую обувь или носки, так как он не отличает их от новых вещей и может испортить вашу обувь.

Будьте осторожны с детскими резиновыми и меховыми игрушками, так как щенок может отгрызть кусочек и проглотить его.

При сильном беспокойстве можно использовать гели, снимающие боль при прорезывании зубов у детей.

Поощряйте щенка играть с игрушками, хвалите его. Не давайте много игрушек сразу, чередуйте их, чтобы щенку не стало скучно.

Если щенок грызет мебель, плинтуса или дверные косяки, оставаясь в одиночестве, его можно оставлять в манеже, комнатном вольере или клетке.

Важно, чтобы щенок воспринимал клетку как безопасное место для отдыха. Оставьте клетку открытой, положите туда удобную подстилку и накройте покрывалом.

Уложите туда уснувшего щенка, не беспокойте его. Не закрывайте щенка в клетке сразу на длительное время, обучение должно быть последовательным и постепенным.

Оставьте в клетке воду и игрушки, обязательно накормите щенка перед уходом из дома.

Если взрослая собака грызет стены или побелку, это может быть связано с недостатком минералов.

Собаке необходимо сбалансированное питание и витаминно-минеральные добавки, соответствующие её возрасту и состоянию здоровья.

Иногда поедание несъедобных предметов связано с глистными инвазиями или заболеваниями нервной системы. Обратитесь к ветеринарному врачу для обследования питомца.

Собака может грызть вещи от скуки или стресса. Помните, что им необходимы длительные прогулки. В природе волки пробегают десятки километров в день.

Уставшая собака спокойно спит, ожидая вашего возвращения. Также ей необходимы интеллектуальные игры.

Развивающие игрушки можно приобрести в зоомагазине или сделать самостоятельно. Приучайте собаку оставаться одну постепенно.

Не стоит физически наказывать собаку за погрызенные вещи. Для заядлых "грызунов" клетка может стать лучшим решением.

Особенно этим грешат терьеры с их неуемной энергией. В таких случаях клетка — лучший выход. Если собака грызет мебель, используйте отпугивающие спреи или настойку красного перца.

Чаще предлагайте собаке жевательные лакомства и игрушки. Некоторые собаки обожают грызть сырую морковь.

Обогащайте среду обитания вашего питомца. Больше гуляйте и играйте с ним. Обязательно занимайтесь дрессировкой, учите собаку послушанию и трюкам.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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