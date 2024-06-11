Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыт секрет высокого урожая винограда
Армянская окрошка: один из самых лёгких и диетических летних супов
Три натуральных рецепта тинтов для губ: красота из свеклы, клубники и граната
ИИ может создать новые риски для финансовой отрасли
Валерий Карпин считает, что может покинуть сборную РФ по футболу этим летом
Россия вошла в топ-10 стран по тратам на туризм в 2023 году
Почему июньская подкормка так важна для чеснока
Новый законопроект: защита пожилых людей при дарении жилья чужим людям
Алла Пугачёва готова выступать за рубежом: слухи о финансовых трудностях
Как отучить кошку драть обои и мебель

Стало известно, как отучить кошку драть обои и мебель

3:35
Зоосфера » Кошки

Кошка приносит в дом спокойствие и умиротворение. Однако, наши пушистые питомцы часто начинают портить новую мебель или свежие обои.

Стало известно, как отучить кошку драть обои и мебель
Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В этом нет ни коварства, ни мстительности котов.

Кошки точат когти инстинктивно

Следить за состоянием когтей велит охотничий инстинкт, ведь когтями кошка удерживает добычу перед смертельным укусом. Инстинкт самосохранения также требует заботы о когтях — с их помощью кошка обороняется от врагов и забирается на высоту для безопасности.

Метки от когтей служат для обозначения территории. В этих метках остается запах феромонов, выделяемых железами между пальцами кошки.

Гимнастика

Когтеточка — часть гимнастики, сохраняющей гибкость суставов и эластичность мышц.

Это делает кошку счастливой

Во время заточки когтей у кошки вырабатываются эндорфины, которые помогают ей успокоиться и чувствовать себя счастливо.

Как отучить кошку портить предметы?

Чаще всего кошка выбирает определенное место для заточки когтей. Если это стена, установите специальную настенную когтеточку или кусок ковролина. Можно использовать соломенную циновку или толстый картон.

Если кошка точит когти о мебель, примените специальную липкую ленту или двусторонний скотч. Закрепите фольгу или полиэтилен. Особенно кошки не любят пупырчатую пленку. Также можно приобрести защитные чехлы на мебель.

Если застали кошку за порчей мебели, хлопните в ладоши, скажите "Нет", зашипите, погремите погремушкой или жестяной банкой с монетками внутри. Используйте ультразвуковой свисток для собак или просто не пускайте кошку в комнату с любимой мебелью.

Существуют специальные спреи с эфирными маслами цитрусовых или эвкалипта, отпугивающие кошек. Наносите их ежедневно для сохранения эффекта.

Когтеточка

Для удовлетворения инстинктов кошки приобретите когтеточку. В зоомагазинах представлен огромный выбор — от простой доски до игровых комплексов. Выбирайте материал, напоминающий покрытие вашей мебели. Для привлечения к когтеточке используйте спреи, настойку валерианы, кошачью мяту или эфирные масла мяты. Установите когтеточку рядом с местом отдыха кошки.

Приучайте кошку к когтеточке через игру и поощряйте ее лакомством. Если у вас котенок, лучше брать его в трехмесячном возрасте, когда он научится пользоваться когтеточкой от матери. Ответственный заводчик посоветует подходящую когтеточку.

Ремонт

При ремонте и покупке новой мебели учитывайте, что кошки не любят обои из стекловолокна, шелка, стеновые панели, кафель и ламинат. Для мебели практична обивка с тефлоновым покрытием и искусственная замша.

Подстригание когтей

Также можно подстригать когти кошке специальным когтерезом или использовать накладные коготки (антицарапки). Стригите когти только домашним кошкам, которые не выходят на улицу, чтобы они могли защитить себя.

Операция

Операция по удалению когтевых фаланг (онихэктомия) жестока и превращает кошку в инвалида, делая ее агрессивной. Будьте терпеливы и заботливы к своим питомцам! Здоровья вам и вашим любимцам!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Универсальная марганцовка: 5 способов применения на даче
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
Корки апельсина - природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
От взглядов соседей забор закрываем просто: названы 3 эффективных варианта — сделаете участок приватным
Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии Любовь Степушова Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Как справиться со слизнями без химии: 3 эффективных варианта
Популярные, но бесполезные методы борьбы с медведкой: чего лучше избегать
Сладкая и сочная: как правильно подкармливать морковь для идеального урожая
Сладкая и сочная: как правильно подкармливать морковь для идеального урожая
Последние материалы
Раскрыт секрет высокого урожая винограда
Армянская окрошка: один из самых лёгких и диетических летних супов
Три натуральных рецепта тинтов для губ: красота из свеклы, клубники и граната
ИИ может создать новые риски для финансовой отрасли
Валерий Карпин считает, что может покинуть сборную РФ по футболу этим летом
Стало известно, как отучить кошку драть обои и мебель
Россия вошла в топ-10 стран по тратам на туризм в 2023 году
Почему июньская подкормка так важна для чеснока
Новый законопроект: защита пожилых людей при дарении жилья чужим людям
Алла Пугачёва готова выступать за рубежом: слухи о финансовых трудностях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников