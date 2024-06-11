Как отучить кошку драть обои и мебель

Стало известно, как отучить кошку драть обои и мебель

3:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошка приносит в дом спокойствие и умиротворение. Однако, наши пушистые питомцы часто начинают портить новую мебель или свежие обои.

Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В этом нет ни коварства, ни мстительности котов.

Кошки точат когти инстинктивно

Следить за состоянием когтей велит охотничий инстинкт, ведь когтями кошка удерживает добычу перед смертельным укусом. Инстинкт самосохранения также требует заботы о когтях — с их помощью кошка обороняется от врагов и забирается на высоту для безопасности.

Метки от когтей служат для обозначения территории. В этих метках остается запах феромонов, выделяемых железами между пальцами кошки.

Гимнастика

Когтеточка — часть гимнастики, сохраняющей гибкость суставов и эластичность мышц.

Это делает кошку счастливой

Во время заточки когтей у кошки вырабатываются эндорфины, которые помогают ей успокоиться и чувствовать себя счастливо.

Как отучить кошку портить предметы?

Чаще всего кошка выбирает определенное место для заточки когтей. Если это стена, установите специальную настенную когтеточку или кусок ковролина. Можно использовать соломенную циновку или толстый картон.

Если кошка точит когти о мебель, примените специальную липкую ленту или двусторонний скотч. Закрепите фольгу или полиэтилен. Особенно кошки не любят пупырчатую пленку. Также можно приобрести защитные чехлы на мебель.

Если застали кошку за порчей мебели, хлопните в ладоши, скажите "Нет", зашипите, погремите погремушкой или жестяной банкой с монетками внутри. Используйте ультразвуковой свисток для собак или просто не пускайте кошку в комнату с любимой мебелью.

Существуют специальные спреи с эфирными маслами цитрусовых или эвкалипта, отпугивающие кошек. Наносите их ежедневно для сохранения эффекта.

Когтеточка

Для удовлетворения инстинктов кошки приобретите когтеточку. В зоомагазинах представлен огромный выбор — от простой доски до игровых комплексов. Выбирайте материал, напоминающий покрытие вашей мебели. Для привлечения к когтеточке используйте спреи, настойку валерианы, кошачью мяту или эфирные масла мяты. Установите когтеточку рядом с местом отдыха кошки.

Приучайте кошку к когтеточке через игру и поощряйте ее лакомством. Если у вас котенок, лучше брать его в трехмесячном возрасте, когда он научится пользоваться когтеточкой от матери. Ответственный заводчик посоветует подходящую когтеточку.

Ремонт

При ремонте и покупке новой мебели учитывайте, что кошки не любят обои из стекловолокна, шелка, стеновые панели, кафель и ламинат. Для мебели практична обивка с тефлоновым покрытием и искусственная замша.

Подстригание когтей

Также можно подстригать когти кошке специальным когтерезом или использовать накладные коготки (антицарапки). Стригите когти только домашним кошкам, которые не выходят на улицу, чтобы они могли защитить себя.

Операция

Операция по удалению когтевых фаланг (онихэктомия) жестока и превращает кошку в инвалида, делая ее агрессивной. Будьте терпеливы и заботливы к своим питомцам! Здоровья вам и вашим любимцам!